В Крыму ответили Зеленскому на слова об установке колокола в Симферополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 мая - РИА Новости. Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец призвал президента Украины Владимира Зеленского оставить планы по возвращению крымского полуострова и установке в Симферополе памятника в виде колокола Единства.

Ранее Зеленский заявил о старте проекта по созданию мемориальных символов, в ходе которого планируется установить четыре колокола - Колокол Памяти в Луганске, Колокол Победы в Закарпатье, Колокол Мира в Донецке и Колокол Единства в Симферополе. По его словам, в момент, когда на Украине наступит мир, четыре колокола одновременно известят об этом знаковом событии в истории страны.

"Предлагаю Зеленскому оставить шутовские планы по возвращению Крыма и установке на территории другого государства памятников. У него еще есть шанс стать настоящим президентом. Честность, адекватность и правдивость - вот на чем надо строить служение своему народу", - сказал Чегринец РИА Новости.

По его словам, в случае, если Зеленский решит посетить с официальным визитом российский Крым, то ему следует взять с собой экс-президента Украины Петра Порошенко с его командой, которые разожгли гражданскую войну в своей стране.