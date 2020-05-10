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Распространение нового коронавируса
2020-05-10T09:40
https://ria.ru/20200510/1571236884.html
В больнице в Коммунарке лечатся более 320 пациентов
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569245837_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_a7b216105eacc4a877c7c2350cb3c3f0.jpg
РИА Новости

В больнице в Коммунарке лечатся более 320 пациентов

09:40 10.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЗдание больницы, предназначенной для пациентов с подозрением на коронавирус, в московском посёлке Коммунарка
Здание больницы, предназначенной для пациентов с подозрением на коронавирус, в московском посёлке Коммунарка
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание больницы, предназначенной для пациентов с подозрением на коронавирус, в московском посёлке Коммунарка. Архивное фото
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Более 320 пациентов лечатся в больнице в поселке Коммунарка в Москве, из них 55 находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ), в том числе 29 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ), сообщил главврач больницы Денис Проценко.
Согласно данным инфографики, которую Проценко опубликовал на своей странице в Facebook, на лечении состоят 324 пациента. Из них с диагнозом внебольничная пневмония - 324 пациентов. Коронавирус подтвержден у 204 пациентов. В ОРИТ находятся 55 пациентов, из них 29 - на ИВЛ.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,8 миллиона случаев заражения, свыше 265 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Коммунарка (Москва)Общество
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