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Распространение нового коронавируса
2020-05-10T09:36
https://ria.ru/20200510/1571236824.html
Вирусолог оценил решения Роспотребнадзора в условиях пандемии
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/05/1570983897_0:110:2712:1636_1036x0_80_0_0_67a784d95a98d5e6de9d5801d9300ad8.jpg
РИА Новости

Вирусолог оценил решения Роспотребнадзора в условиях пандемии

09:36 10.05.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевБригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн оценил решения  Роспотребнадзора в условиях эпидемии коронавируса в России.
Он отметил, что намерение разрешить возобновление работы магазинов одежды и обуви, чьи торговые залы не превышают по площади 400 квадратных метров, является спорным, поскольку возможность заразиться коронавирусом зависит не от площади, а от плотности людей в помещении. Однако врач указал на то, что сейчас невозможно принять полностью правильное решение.
"Роспотребнадзор – это организация, которая принимает решения в очень сложный и спорный период нашей жизни во время коронавируса. И какое решение ни прими - все будет плохим", - сказал он в комментарии НСН.
При этом Альштейн отметил, что поэтапная отмена ограничительных мер имеет под собой логические и медицинские обоснования.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, число случаев заражения новым типом коронавируса в мире превысило 3,8 миллиона, умерли свыше 265 тысяч.
Россия занимает пятое место в мире по числу зараженных коронавирусом. В стране зафиксировано 198 676 случаев COVID-19, 31 916 пациентов выздоровели, 1827 скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаАнатолий АльштейнКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ВОЗ
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