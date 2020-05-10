Вирусолог оценил решения Роспотребнадзора в условиях пандемии

МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн оценил решения Роспотребнадзора в условиях эпидемии коронавируса в России.
Он отметил, что намерение разрешить возобновление работы магазинов одежды и обуви, чьи торговые залы не превышают по площади 400 квадратных метров, является спорным, поскольку возможность заразиться коронавирусом зависит не от площади, а от плотности людей в помещении. Однако врач указал на то, что сейчас невозможно принять полностью правильное решение.
"Роспотребнадзор – это организация, которая принимает решения в очень сложный и спорный период нашей жизни во время коронавируса. И какое решение ни прими - все будет плохим", - сказал он в комментарии НСН.
При этом Альштейн отметил, что поэтапная отмена ограничительных мер имеет под собой логические и медицинские обоснования.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, число случаев заражения новым типом коронавируса в мире превысило 3,8 миллиона, умерли свыше 265 тысяч.
Россия занимает пятое место в мире по числу зараженных коронавирусом. В стране зафиксировано 198 676 случаев COVID-19, 31 916 пациентов выздоровели, 1827 скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.