Вирусолог оценил решения Роспотребнадзора в условиях пандемии

Он отметил, что намерение разрешить возобновление работы магазинов одежды и обуви, чьи торговые залы не превышают по площади 400 квадратных метров, является спорным, поскольку возможность заразиться коронавирусом зависит не от площади, а от плотности людей в помещении. Однако врач указал на то, что сейчас невозможно принять полностью правильное решение.