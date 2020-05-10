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2020-05-10T09:30
https://ria.ru/20200510/1571236635.html
ВСУ обстреляли окраины Донецка и Горловки из минометов, заявили в ДНР
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РИА Новости

ВСУ обстреляли окраины Донецка и Горловки из минометов, заявили в ДНР

09:30 10.05.2020
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкВоеннослужащий НМ ДНР осматривает сгоревший дом в поселке Шахты 6-7 в Горловке
Военнослужащий НМ ДНР осматривает сгоревший дом в поселке Шахты 6-7 в Горловке
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Военнослужащий НМ ДНР осматривает сгоревший дом в поселке Шахты 6-7 в Горловке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 10 мая - РИА Новости. Украинские силовики в воскресенье утром обстреляли окраины Донецка и Горловки, выпустив по ним более 40 мин, заявили журналистам в воскресенье в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: Авдеевка (под контролем Киева – ред.) – Спартак (пригород Донецка, под контролем ДНР – ред.) - выпущено четыре мины калибром 120 миллиметров, 28 мин калибром 82 миллиметра", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
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По его словам, еще 12 мин украинские силовики выпустили по северной окраине Донецка и Горловке.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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СЦККЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаООНУкраинаВ мире
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