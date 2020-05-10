ВСУ обстреляли окраины Донецка и Горловки из минометов, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 10 мая - РИА Новости. Украинские силовики в воскресенье утром обстреляли окраины Донецка и Горловки, выпустив по ним более 40 мин, заявили журналистам в воскресенье в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По его словам, еще 12 мин украинские силовики выпустили по северной окраине Донецка и Горловке.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.