Одесса ожидает 4-5 миллионов туристов в 2020 году

КИЕВ, 10 мая - РИА Новости. Власти Власти Одессы ожидают в этом году около 4-5 миллионов туристов, несмотря на распространение коронавирусной инфекции, об этом сообщил глава областной администрации Максим Куцый.

"Очень хочется надеяться, что в ближайшее время вернемся к нормальной жизни, возможно, с определенными ограничениями, связанными с передвижением за границу, но не внутри государства. При наличии коллективного иммунитета этот вопрос будет решен. Еще пока не проводили детальных прогнозов. Но, вероятно, это количество (туристов – ред.) может достигнуть 4-5 миллионов человек", - заявил Куцый в интервью изданию "Левый берег".

По его мнению, основной наплыв туристов будет идти из самой Украины, так как авиасообщение с другими странами все еще остается закрытым.

"Тем не менее, должны принимать во внимание, что авиасообщение с другими странами мира пока приостановлено, а потому основной поток туристов ожидаем именно в Одесской области. Будем придерживаться всех рекомендаций, которые будет предоставлять кабмин, министерство здравоохранения по количеству лиц, которые могут находиться в общественных местах, курортных зонах, ресторанах после восстановления их работы", - добавил Куцый.

Правительство Украины с 12 марта из-за вспышки COVID-19 ввело общенациональный карантин сроком на месяц, позже он был продлен до 22 мая. С 6 апреля карантинные меры в стране были ужесточены, в частности, правительство запретило собираться на улице в группы более двух человек, за исключением случаев сопровождения детей. Также запрещается гулять в парках, лесопарковых зонах и на набережных, посещать спортивные и детские площадки.

Украинцев обязали носить средства индивидуальной защиты и при выходе из дома иметь при себе документы, подтверждающие личность. Ограничено количество работающих пунктов пропуска на госгранице Украины. Кабмин Украины принял решение смягчить ряд ограничительных мер с 11 мая в связи с контролируемой эпидемиологической ситуацией.