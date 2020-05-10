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Туризм
2020-05-10T09:24
https://ria.ru/20200510/1571236457.html
Одесса ожидает 4-5 миллионов туристов в 2020 году
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РИА Новости

Одесса ожидает 4-5 миллионов туристов в 2020 году

09:24 10.05.2020
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкОтдыхающие на пляже Фонтанка в Одессе
Отдыхающие на пляже Фонтанка в Одессе
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Отдыхающие на пляже Фонтанка в Одессе. Архивное фото
КИЕВ, 10 мая - РИА Новости. Власти Одессы ожидают в этом году около 4-5 миллионов туристов, несмотря на распространение коронавирусной инфекции, об этом сообщил глава областной администрации Максим Куцый.
"Очень хочется надеяться, что в ближайшее время вернемся к нормальной жизни, возможно, с определенными ограничениями, связанными с передвижением за границу, но не внутри государства. При наличии коллективного иммунитета этот вопрос будет решен. Еще пока не проводили детальных прогнозов. Но, вероятно, это количество (туристов – ред.) может достигнуть 4-5 миллионов человек", - заявил Куцый в интервью изданию "Левый берег".
По его мнению, основной наплыв туристов будет идти из самой Украины, так как авиасообщение с другими странами все еще остается закрытым.
"Тем не менее, должны принимать во внимание, что авиасообщение с другими странами мира пока приостановлено, а потому основной поток туристов ожидаем именно в Одесской области. Будем придерживаться всех рекомендаций, которые будет предоставлять кабмин, министерство здравоохранения по количеству лиц, которые могут находиться в общественных местах, курортных зонах, ресторанах после восстановления их работы", - добавил Куцый.
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Правительство Украины с 12 марта из-за вспышки COVID-19 ввело общенациональный карантин сроком на месяц, позже он был продлен до 22 мая. С 6 апреля карантинные меры в стране были ужесточены, в частности, правительство запретило собираться на улице в группы более двух человек, за исключением случаев сопровождения детей. Также запрещается гулять в парках, лесопарковых зонах и на набережных, посещать спортивные и детские площадки.
Украинцев обязали носить средства индивидуальной защиты и при выходе из дома иметь при себе документы, подтверждающие личность. Ограничено количество работающих пунктов пропуска на госгранице Украины. Кабмин Украины принял решение смягчить ряд ограничительных мер с 11 мая в связи с контролируемой эпидемиологической ситуацией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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ТуризмКоронавирус COVID-19ОдессаВ мире
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