Правительство изменило порядок использования средств в борьбе с COVID-19

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Исполняющий обязанности премьер-министра Исполняющий обязанности премьер-министра Андрей Белоусов расширил полномочия региональных властей по использованию денежных средств, выделенных на борьбу с коронавирусом. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.

Как уточняется, теперь регионы смогут направлять деньги из резервного фонда кабмина на дополнительное оснащение больниц и клиник — как действующих, так и перепрофилированных — спецоборудованием для лучевой диагностики COVID-19 и на ее проведение.

Всего из резервного фонда регионам выделили более 65,8 миллиарда рублей. Первый транш — 33,4 миллиарда — отправили в марте, второй — 32,4 миллиарда — в апреле. Эти деньги можно использовать для создания коечного фонда, оснащения медучреждений оборудованием для помощи пациентам с коронавирусной инфекцией, в том числе системами снабжения кислородом, а также для обеспечения персонала средствами индивидуальной защиты.

По последним данным, в России выявлено более 209 тысяч больных COVID-19, из них свыше 34 тысяч вылечились, 1915 человек скончались.