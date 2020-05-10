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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-10T11:06
https://ria.ru/20200510/1571236425.html
Правительство изменило порядок использования средств в борьбе с COVID-19
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/09/1571199812_0:176:3016:1873_1036x0_80_0_0_c5e326561030ed90c91d2ce2d4e721a5.jpg
РИА Новости

Правительство изменило порядок использования средств в борьбе с COVID-19

09:23 10.05.2020 (обновлено: 11:06 10.05.2020)
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© РИА Новости / Илья ПиталевВрач в защитном костюме
Врач в защитном костюме
© РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Исполняющий обязанности премьер-министра Андрей Белоусов расширил полномочия региональных властей по использованию денежных средств, выделенных на борьбу с коронавирусом. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства.
Как уточняется, теперь регионы смогут направлять деньги из резервного фонда кабмина на дополнительное оснащение больниц и клиник — как действующих, так и перепрофилированных — спецоборудованием для лучевой диагностики COVID-19 и на ее проведение.
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Всего из резервного фонда регионам выделили более 65,8 миллиарда рублей. Первый транш — 33,4 миллиарда — отправили в марте, второй — 32,4 миллиарда — в апреле. Эти деньги можно использовать для создания коечного фонда, оснащения медучреждений оборудованием для помощи пациентам с коронавирусной инфекцией, в том числе системами снабжения кислородом, а также для обеспечения персонала средствами индивидуальной защиты.
По последним данным, в России выявлено более 209 тысяч больных COVID-19, из них свыше 34 тысяч вылечились, 1915 человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Андрей Белоусов
Популярные комментарии
Вирус победят сразу, как разворуют все деньги.
10 мая, 09:43
Сергей Потапов
1830005
Эх поворуем ещё ребята!!!Боже храни коронавирус!!!!!
10 мая, 10:18
ВХВладимир Храмов
610030
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