В Московской области пьяный водитель насмерть сбил подростка

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Полиция задержала водителя, который насмерть сбил 13-летнюю девочку в подмосковном селе Немчиновка, сообщила официальный представитель МВД России Полиция задержала водителя, который насмерть сбил 13-летнюю девочку в подмосковном селе Немчиновка, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк

"Сотрудниками подмосковной полиции в кратчайшие сроки задержан водитель, совершивший наезд на ребенка в поселении Немчиновка и скрывшийся с места происшествия. В результате аварии погибла 13-летняя девочка", - сказала официальный представитель МВД.

По данным ведомства, водитель был в состоянии алкогольного опьянения.