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2020-05-10T09:19
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В Московской области пьяный водитель насмерть сбил подростка
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РИА Новости

В Московской области пьяный водитель насмерть сбил подростка

09:19 10.05.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Полиция задержала водителя, который насмерть сбил 13-летнюю девочку в подмосковном селе Немчиновка, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Сотрудниками подмосковной полиции в кратчайшие сроки задержан водитель, совершивший наезд на ребенка в поселении Немчиновка и скрывшийся с места происшествия. В результате аварии погибла 13-летняя девочка", - сказала официальный представитель МВД.
По данным ведомства, водитель был в состоянии алкогольного опьянения.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ "Нарушение лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека". Ему грозит до 12 лет тюрьмы.
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Ирина ВолкМосковская область (Подмосковье)Происшествия
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