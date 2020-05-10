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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-10T09:17
https://ria.ru/20200510/1571236316.html
В России провели более 5,4 миллиона тестов на коронавирус
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570151994_0:182:2996:1867_1036x0_80_0_0_1e4b3da59fa842a7bf96999b741e2d63.jpg
РИА Новости

В России провели более 5,4 миллиона тестов на коронавирус

09:13 10.05.2020 (обновлено: 09:17 10.05.2020)
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© Илья ПиталевСотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
© Илья Питалев
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус. Архивное фото
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Более 5,4 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 в РФ находятся 243 тысячи человек, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"В РФ проведено более 5,4 миллиона тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остатеся 243 тысячи человек", - говорится в сообщении.
Врачи
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За последние сутки в России провели 226 тысяч тестов на выявление инфекции, уточнили в пресс-службе.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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