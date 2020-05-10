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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-10T11:07
https://ria.ru/20200510/1571236213.html
Названы возможные сроки снижения заболеваемости COVID-19 в России
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/1e/1570826974_0:0:2605:1465_1036x0_80_0_0_c53488e1300de077e1a8fd15603f0454.jpg
РИА Новости

Названы возможные сроки снижения заболеваемости COVID-19 в России

09:03 10.05.2020 (обновлено: 11:07 10.05.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик карантинного центра в Коммунарке
Медик карантинного центра в Коммунарке
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев назвал возможные сроки снижения эпидемии коронавируса в России.
По его словам, введение обязательного ношения масок и перчаток в некоторых регионах положительно повлияет на динамику распространения COVID-19.
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Кроме того, снижению заболеваемости будет способствовать надвигающийся летний период, отметил ученый.
"Думаю, через месяц мы с вами будем в другой – в лучшем смысле – обстановке", - сказал Зуев в интервью НСН.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, число случаев заражения новым типом коронавируса в мире превысило 3,8 миллиона, умерли свыше 265 тысяч.
Россия занимает пятое место в мире по числу зараженных коронавирусом. В стране зафиксировано 209 688 случаев COVID-19, 34 306 пациентов выздоровели, 1915 скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Виктор ЗуевНИИ им. ГамалеиВОЗОбщество
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