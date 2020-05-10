Названы возможные сроки снижения заболеваемости COVID-19 в России

МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев назвал возможные сроки снижения эпидемии коронавируса в России.

По его словам, введение обязательного ношения масок и перчаток в некоторых регионах положительно повлияет на динамику распространения COVID-19.

Кроме того, снижению заболеваемости будет способствовать надвигающийся летний период, отметил ученый.

"Думаю, через месяц мы с вами будем в другой – в лучшем смысле – обстановке", - сказал Зуев в интервью НСН

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , число случаев заражения новым типом коронавируса в мире превысило 3,8 миллиона, умерли свыше 265 тысяч.

Россия занимает пятое место в мире по числу зараженных коронавирусом. В стране зафиксировано 209 688 случаев COVID-19, 34 306 пациентов выздоровели, 1915 скончались.