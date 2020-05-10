В Новосибирской области выявили 75 случаев заражения коронавирусом

"По данным оперативного штаба на 10.00 (06.00 мск) 10 мая в регионе за сутки коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 75 человек. Выписан один человек, один человек скончался. Это мужчина, ему было 58 лет", - говорится в сообщении.