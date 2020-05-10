В Новосибирской области выявили 75 случаев заражения коронавирусом

НОВОСИБИРСК,10 мая – РИА Новости. Семьдесят пять новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, один пациент скончался, всего 1,1 тысячи случаев заражения, сообщает в воскресенье региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
"По данным оперативного штаба на 10.00 (06.00 мск) 10 мая в регионе за сутки коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 75 человек. Выписан один человек, один человек скончался. Это мужчина, ему было 58 лет", - говорится в сообщении.
Власти констатируют, что всего в Новосибирской области зафиксировано 1100 случаев заражения COVID-19, из них 60 – дети. 307 человек выписаны по выздоровлению, 15 – скончались.
"На ИВЛ находятся 20 пациентов, всего в отделениях реанимации – 51 человек", - сообщает штаб.
В детскую больницу №3 госпитализирован 71 ребенок с подозрением на коронавирус. Включая детей с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с подозрением на COVID-19 и установленным диагнозом в стационарах Новосибирска – 1224. Три человека находятся в Черепановской ЦРБ, двое – в Сузунской, один пациент – в Карасукской ЦРБ и еще один - в Тогучинской ЦРБ.
Всего в Новосибирской области проведено 56 952 теста на коронавирус.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.