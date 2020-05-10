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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-10T08:50
https://ria.ru/20200510/1571236053.html
В Новосибирской области выявили 75 случаев заражения коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570151999_0:176:3013:1871_1036x0_80_0_0_c82e85c2ef3bd3cdb6052c1c9d2be0b4.jpg
РИА Новости

В Новосибирской области выявили 75 случаев заражения коронавирусом

08:50 10.05.2020
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© Илья ПиталевСотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
© Илья Питалев
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус. Архивное фото
НОВОСИБИРСК,10 мая – РИА Новости. Семьдесят пять новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, один пациент скончался, всего 1,1 тысячи случаев заражения, сообщает в воскресенье региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
"По данным оперативного штаба на 10.00 (06.00 мск) 10 мая в регионе за сутки коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 75 человек. Выписан один человек, один человек скончался. Это мужчина, ему было 58 лет", - говорится в сообщении.
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Число больных COVID-19 в Новосибирской области превысило тысячу человек
Власти констатируют, что всего в Новосибирской области зафиксировано 1100 случаев заражения COVID-19, из них 60 – дети. 307 человек выписаны по выздоровлению, 15 – скончались.
"На ИВЛ находятся 20 пациентов, всего в отделениях реанимации – 51 человек", - сообщает штаб.
В детскую больницу №3 госпитализирован 71 ребенок с подозрением на коронавирус. Включая детей с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с подозрением на COVID-19 и установленным диагнозом в стационарах Новосибирска – 1224. Три человека находятся в Черепановской ЦРБ, двое – в Сузунской, один пациент – в Карасукской ЦРБ и еще один - в Тогучинской ЦРБ.
Всего в Новосибирской области проведено 56 952 теста на коронавирус.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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