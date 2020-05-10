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2020-05-10T08:35
https://ria.ru/20200510/1571235806.html
Более 900 офицеров стали выпускниками Академии РВСН
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РИА Новости

Более 900 офицеров стали выпускниками Академии РВСН

08:35 10.05.2020
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© фото предоставлено Минобороны РоссииАллея славы в Военной академии РВСН
Аллея славы в Военной академии РВСН
© фото предоставлено Минобороны России
Аллея славы в Военной академии РВСН. Архивное фото
МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Более 900 ракетчиков пополнят Ракетные войска стратегического назначения в этом году, сообщили в Минобороны РФ.
"В этом году Академия (РВСН) выпустила более 200 офицеров по 17 специальностям высшей военной оперативно-тактической и полной военной специальной подготовки. Еще более 700 офицеров завершили обучение в серпуховском филиале академии", - сообщили в военном ведомстве.
Министр обороны России Сергей Шойгу
08:08
Шойгу вручил дипломы выпускникам Военной академии Генштаба
В Минобороны рассказали, что в Академии РВСН курсанты получили дипломы из рук первого заместителя министра обороны РФ Руслана Цаликова и командующего войсками РВСН Сергея Каракаева.
Также Цаликов вручил золотые медали отличникам.
"Сегодня вы пополнили ряды российских офицеров. Несколько лет назад вы выбрали для себя целью жизни военную службу и, научившись <...>, вы пойдете в войска. В войска, которые обеспечивают стратегический щит нашей родины", - констатировал первый замминистра.
Он подчеркнул, что молодые офицеры, которые идут в войска РВСН, будут служить "в самом технологичном виде Вооруженных сил".
Как рассказали в Минобороны РФ, в этом году дипломы с отличием получили более 150 офицеров.
Академия РВСН готовит офицерские кадры не только для ракетных войск, но и для других видов и родов войск, почти всех силовых структур. За свою историю старейшее учебное заведение страны подготовило более 55 тысяч офицеров. Академия выпустила 193 кавалера Ордена Святого Георгия, 128 Героев Советского Союза. В списки личного состава академии навечно зачислен первый командир батареи легендарных "Катюш", герой Российской Федерации капитан Иван Флёров.
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов. Архивное фото
1 сентября 2018, 10:44
Военная академия принимает в свои ряды лучших, заявил начальник Генштаба ВС
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