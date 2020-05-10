Более 900 офицеров стали выпускниками Академии РВСН

МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Более 900 ракетчиков пополнят Ракетные войска стратегического назначения в этом году, сообщили в Минобороны РФ.

"В этом году Академия ( РВСН ) выпустила более 200 офицеров по 17 специальностям высшей военной оперативно-тактической и полной военной специальной подготовки. Еще более 700 офицеров завершили обучение в серпуховском филиале академии", - сообщили в военном ведомстве.

В Минобороны рассказали, что в Академии РВСН курсанты получили дипломы из рук первого заместителя министра обороны РФ Руслана Цаликова и командующего войсками РВСН Сергея Каракаева.

Также Цаликов вручил золотые медали отличникам.

"Сегодня вы пополнили ряды российских офицеров. Несколько лет назад вы выбрали для себя целью жизни военную службу и, научившись <...>, вы пойдете в войска. В войска, которые обеспечивают стратегический щит нашей родины", - констатировал первый замминистра.

Он подчеркнул, что молодые офицеры, которые идут в войска РВСН, будут служить "в самом технологичном виде Вооруженных сил".

Как рассказали в Минобороны РФ, в этом году дипломы с отличием получили более 150 офицеров.