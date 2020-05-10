Компания Tesla сообщила о возобновлении работы на заводе в Калифорнии

"Учитывая недавние рекомендации губернатора (Калифорнии - ред.), которые подтверждаются наукой и достоверными медицинскими данными, и то, что производство транспортных средств отнесено властями штатов и федеральным правительством к важнейшей инфраструктуре, а также наш надежный план по обеспечению безопасности, Tesla начала процесс возобновления деятельности", - говорится в заявлении на сайте компании.