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2020-05-10T08:27
https://ria.ru/20200510/1571235654.html
Компания Tesla сообщила о возобновлении работы на заводе в Калифорнии
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РИА Новости

Компания Tesla сообщила о возобновлении работы на заводе в Калифорнии

08:27 10.05.2020
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© AP Photo / Mark J. TerrillАвтомобиль Tesla Roadster
Автомобиль Tesla Roadster
© AP Photo / Mark J. Terrill
Автомобиль Tesla Roadster . Архивное фото
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Американская компания Tesla сообщила о возобновлении работы на заводе в городе Фримонт, штат Калифорния, несмотря на несогласие местных властей разрешить восстановить производство на фоне связанных с коронавирусом ограничений.
Производство на заводе во Фримонте было остановлено с 23 марта из-за ограничений в связи с распространением COVID-19. В четверг губернатор Калифорнии Гевин Ньюсом разрешил предприятиям в некоторых частях штата с пятницы возобновить работу, однако санитарные власти округа Аламида, где расположен Фримонт, запретили компании возобновлять работу. Глава Tesla Илон Маск в субботу сообщил, что компания подает иск против округа Аламида и переносит штаб-квартиру из Калифорнии в Техас и Неваду.
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"Учитывая недавние рекомендации губернатора (Калифорнии - ред.), которые подтверждаются наукой и достоверными медицинскими данными, и то, что производство транспортных средств отнесено властями штатов и федеральным правительством к важнейшей инфраструктуре, а также наш надежный план по обеспечению безопасности, Tesla начала процесс возобновления деятельности", - говорится в заявлении на сайте компании.
Американская компания Tesla Motors основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности, Toyota и Daimler.
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Илон МаскTesla motorsКалифорнияПало-АльтоНевадаЭкономика
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