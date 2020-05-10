Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2020-05-10T09:49
https://ria.ru/20200510/1571235563.html
"Союзмультфильм" представил на YouTube свой первый 3D-мультфильм
https://cdn22.img.ria.ru/images/152212/33/1522123397_0:197:3072:1925_1036x0_80_0_0_acbb20a5d0e0f69cd30c4c33f364486c.jpg
РИА Новости

"Союзмультфильм" представил на YouTube свой первый 3D-мультфильм

08:24 10.05.2020 (обновлено: 09:49 10.05.2020)
2912
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкТабличка "Союзмультфильм" у входа в здание, где размещается киностудия
Табличка Союзмультфильм у входа в здание, где размещается киностудия
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Табличка "Союзмультфильм" у входа в здание, где размещается киностудия. Архивное фото
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. "Союзмультфильм" представил в сети свой первый короткометражный 3D-мультфильм "Хомячок Фрош: Друзья в поисках клада", сообщает пресс-служба киностудии.
"На YouTube-канале киностудии "Союзмультфильм" состоялась онлайн-премьера короткометражного 3D-мультфильма "Хомячок Фрош: Друзья в поисках клада". Приключенческая короткометражка создана по одноименной детской книге из популярной серии о хомячке Фроше российской писательницы Елены Никитиной. Тринадцатиминутный мультфильм будет интересен детям в возрасте от 4 до 12 лет", - говорится в сообщении.
Как рассказали в пресс-службе, это первый короткометражный 3D-релиз киностудии, по уровню технического исполнения соответствующий современным высокотехнологичным мультфильмам: персонажи и фоны тщательно проработаны, видны мельчайшие детали одежды и предметов, нюансы движений и мимики персонажей.
"Наш новый 3D-мультфильм об обаятельном Хомячке Фроше – во многом для нас экспериментальный проект. Увлекательная приключенческая история с элементами детского детектива должна захватить внимание зрителей. Теплый, насыщенный деталями мир, оригинальные симпатичные персонажи и тщательная проработка фактур и анимации, надеюсь, будет отмечена нашей аудиторией. Считаю, что у нас получилась любопытная экранизация популярной книги замечательного писателя Елены Никитиной", - рассказала генеральный продюсер "Союзмультфильма" Юлия Осетинская, чьи слова привели в пресс-службе.
Кадр из мультфильма Возвращение в Простоквашино, серия 4
8 апреля, 12:28
В "Союзмультфильме" рассказали о планах на 2020 год
Отмечается, что при создании мультфильма, авторы стремились максимально сохранить все элементы первоисточника: оригинальные образы персонажей, их особенности, манеру общения, саму историю и общую атмосферу популярной детской книги.
Кадр из мультфильма Малыш и Карлсон
29 марта, 09:14Распространение нового коронавируса
"Союзмультфильм" создал серию мини-роликов о здоровье
2330014
Обсудить 0
КультураСоюзмультфильм
Рекомендуем
Москва
Москвичей предупредили о резком похолодании
Девушка в защитной маске
Врач призвала остаться 12 мая дома
Девушки в медицинских масках
Россиян до конца года ждут еще одни длинные выходные
Сотрудник магазина оформляет витрину
Определены сроки открытия магазинов одежды в России
Строительство трубопровода Северный поток — 2
Польша требует российских денег и пытается "закрыть Европу"
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи на саммите G20 в Осаке. 29 июня 2019
Триллион на кону: Китай приготовился к распродаже госдолга США
Женщина на велосипеде в Ухане, провинция Хубэй
В Ухане впервые за долгое время выявили новый случай заболевания COVID-19
Геннадий Онищенко
Онищенко назвал снижение заболеваемости COVID-19 хорошим признаком
Женщина в защитной маске покупает продукты в гипермаркете
Власти Москвы объяснили, в каких случаях маски и перчатки обязательны
Врач в защитном костюме
Правительство изменило порядок использования средств в борьбе с COVID-19
Советский офицер ведет корректировку артиллерийского огня на разрушенных улицах Берлина
Историк объяснил, почему немецкие генералы не поверили в окончание войны
Аппарат искусственной вентиляции легких
Врачи не делают прогнозов: юморист Трушкин госпитализирован с COVID-19
Мужчина в образе Иисуса Христа
"Это самая закрытая община". Где сейчас проживают потомки Христа
Кассир в гипермаркете
Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
Медик карантинного центра в Коммунарке
Названы возможные сроки снижения заболеваемости COVID-19 в России
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:14Сирийские военные за сутки разминировали 1,6 гектара
11:10В ВСУ выявили два новых случая заражения коронавирусом
11:06Кубинцы, остающиеся в России, обратились в консульство страны
11:06Шеф-повар рассказал, как изменилось меню на Кремлевских приемах
11:04В Роспотребнадзоре оценили шансы заразиться коронавирусом в жару
11:02В Дагестане разместят граждан Азербайджана, задержавшихся в России
11:02Более 80% новых заразившихся коронавирусом в Москве младше 65 лет
11:00Россия за сутки зафиксировала четыре нарушения перемирия в Сирии
10:57В Сингапуре выявили 876 случаев заражения коронавирусом
10:54Мишустин поздравил актрису Наталью Бондарчук с 70-летием
10:51В Югре зафиксировали рекордный прирост COVID-19 за сутки
10:49В Малайзии продлили режим контроля передвижения на месяц
10:47МЧС предупредило москвичей о сильном ветре
10:46В России за сутки умерли 88 пациентов с коронавирусом
10:45В России за сутки 2390 человек выздоровели после коронавируса
10:44Наибольшее число заболевших COVID-19 за сутки зарегистрировали в Москве
10:43В России выявили 11 012 новых случаев заражения коронавирусом
10:41На Украине почти три тысячи медиков заразились коронавирусом
10:39В России ждут вывозные рейсы с Бали и Кипра
10:34Число зараженных коронавирусом во Владимирской области выросло до 1249
Лента новостейМолния