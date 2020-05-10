"Союзмультфильм" представил на YouTube свой первый 3D-мультфильм

Табличка "Союзмультфильм" у входа в здание, где размещается киностудия. Архивное фото

Табличка "Союзмультфильм" у входа в здание, где размещается киностудия

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. " Союзмультфильм " представил в сети свой первый короткометражный 3D-мультфильм "Хомячок Фрош: Друзья в поисках клада", сообщает пресс-служба киностудии.

"На YouTube-канале киностудии "Союзмультфильм" состоялась онлайн-премьера короткометражного 3D-мультфильма "Хомячок Фрош: Друзья в поисках клада". Приключенческая короткометражка создана по одноименной детской книге из популярной серии о хомячке Фроше российской писательницы Елены Никитиной. Тринадцатиминутный мультфильм будет интересен детям в возрасте от 4 до 12 лет", - говорится в сообщении.

Как рассказали в пресс-службе, это первый короткометражный 3D-релиз киностудии, по уровню технического исполнения соответствующий современным высокотехнологичным мультфильмам: персонажи и фоны тщательно проработаны, видны мельчайшие детали одежды и предметов, нюансы движений и мимики персонажей.

"Наш новый 3D-мультфильм об обаятельном Хомячке Фроше – во многом для нас экспериментальный проект. Увлекательная приключенческая история с элементами детского детектива должна захватить внимание зрителей. Теплый, насыщенный деталями мир, оригинальные симпатичные персонажи и тщательная проработка фактур и анимации, надеюсь, будет отмечена нашей аудиторией. Считаю, что у нас получилась любопытная экранизация популярной книги замечательного писателя Елены Никитиной", - рассказала генеральный продюсер "Союзмультфильма" Юлия Осетинская, чьи слова привели в пресс-службе.