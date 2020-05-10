В Узбекистане выявили 38 новых случаев заражения коронавирусом

"По состоянию на 10 мая 2020 года 10.00 (8.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 2387", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава. В субботу было зафиксировано 24 новых случая COVID-19, в пятницу - 27, в четверг - 65.

С 8 мая по всей стране начал действовать карантинный режим с разграничением в зависимости от распространения к COVID-19: все регионы поделены на "зоны" - "красную", самую опасную, "желтую", и "зеленую", свободную от вируса. С 11 мая такое же разграничение будет действовать в городах и районах.