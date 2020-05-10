В Узбекистане выявили 38 новых случаев заражения коронавирусом

ТАШКЕНТ, 10 мая - РИА Новости. Число выявленных инфицированных коронавирусом в Узбекистане увеличилось еще на 38 и достигло 2387, сообщила в воскресенье пресс-служба министерства здравоохранения страны.
В Узбекистане 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции, выявили первый в республике случай COVID-19. В минувшую субботу число зарегистрированных случаев коронавируса составляло 2349, десять пациентов скончались, 1846 выздоровели.
"По состоянию на 10 мая 2020 года 10.00 (8.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 2387", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава. В субботу было зафиксировано 24 новых случая COVID-19, в пятницу - 27, в четверг - 65.
Власти страны с 1 апреля ввели в Ташкенте и регионах режим самоизоляции, гражданам старше 65 лет запрещено покидать дома. С 30 апреля в стране начали поэтапно смягчать условия карантина: населению разрешили прогулки рядом с домом, перевозки плодоовощной продукции, а также ослабили ограничения по использованию личного автотранспорта.
С 8 мая по всей стране начал действовать карантинный режим с разграничением в зависимости от распространения к COVID-19: все регионы поделены на "зоны" - "красную", самую опасную, "желтую", и "зеленую", свободную от вируса. С 11 мая такое же разграничение будет действовать в городах и районах.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,8 миллиона случаев заражения, свыше 265 тысяч человек скончались.
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