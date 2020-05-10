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2020-05-10T08:15
https://ria.ru/20200510/1571235316.html
Выборы президента Польши отложили на неопределенный срок
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РИА Новости

Выборы президента Польши отложили на неопределенный срок

08:14 10.05.2020 (обновлено: 08:15 10.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПустая Рыночная площадь в Старом городе Варшавы
Пустая Рыночная площадь в Старом городе Варшавы
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Пустая Рыночная площадь в Старом городе Варшавы. Архивное фото
ВАРШАВА, 10 мая - РИА Новости. Выборы президента Польши, назначенные на 10 мая, отложены на неопределенный срок из-за эпидемии коронавируса. Новая дата голосования, как и многие юридические моменты, пока не ясны. Известно лишь то, что нового главу государства жители Польши будут выбирать заочным способом – по почте.

Назначили еще до эпидемии

Изначально ничего не предвещало правового коллапса. Спикер нижней палаты парламента Польши Эльжбета Витек в соответствии с конституцией назначила очередные выборы президента на 10 мая. О своем решении она объявила 5 февраля. Первый случай коронавирусной инфекции зафиксировали в Польше только через месяц после этого – 4 марта.
Несмотря на растущее число выявленных случаев заболевания Витек настаивала, что проведению выборов ничто не угрожает. 15 апреля – менее чем за месяц до назначенной даты голосования – она заявила журналистам, что "убеждена, в том, что 10 мая есть возможность проведения выборов".
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20 марта в Польше ввели режим эпидемии. Несмотря на это представители правительства и правящей партии "Право и справедливость" (PiS) продолжали настаивать, что выборы можно проводить в обычном формате.

Оппозиция требует ввести ЧС

В то же время ряд представителей оппозиции, а также независимые претенденты на президентское кресло заявляли, что эпидемия не позволит нормально готовиться к выборам и провести голосование в обычном режиме.
Полномочия действующего президента Польши Анджея Дуды истекают летом 2020 года, и в соответствии с конституцией выборы нового главы государства должны пройти весной. Крайней датой первого тура является 23 мая.
В этой связи из различных политических лагерей звучали призывы к правительству ввести режим чрезвычайного положения, что позволит, не нарушая законодательство, выборы не проводить.
Правительство же на это не пошло. Власти республики закрыли границы для иностранцев, восстановили контроль на границах со странами Шенгенской зоны, прекратили международное авиа- и железнодорожное пассажирское сообщение, закрыли детские сады, школы, университеты, развлекательные заведения и пункты общественного питания, парикмахерские, маникюрные салоны. С минувшего понедельника после полуторамесячного перерыва принято решение возобновить работу торговых центров.
Требования оппозиции отложить выборы представители власти расценивают как попытку заменить своего кандидата. Действительно, если еще несколько месяцев назад рейтинг кандидата от власти Анджея Дуды не превышал 45%, а его ближайшей конкурентки, представителя оппозиционной коалиции Малгожаты Кидавы-Блоньской, превышал 25%, что говорило о необходимости второго тура, то теперь рейтинг Дуды превышает 50%, что дает ему победу в первом туре, а Кидава-Блоньска может рассчитывать менее чем на 10%. Сейчас она по рейтингам пропускает вперед даже кандидатов от Польской крестьянской партии Владислава Косиняка-Камыша и от объединенных "левых" Роберта Бедроня.
Зал заседаний парламента Польши в Варшаве
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Сейм Польши принял закон о выборах президента по почте

Отложили, не сказав, надолго ли

В среду вечером правящая партия Польши "Право и справедливость", а также лояльная ей партия "Согласие" решили не проводить выборы президента 10 мая. В соответствии с предложенным планом Верховный суд признает выборы недействительными в связи с их непроведением, а спикер сейма (нижняя палата парламента) Польши назначит новые выборы на ближайшую возможную дату.
Дата до сих пор остается неизвестной. Чиновники различного уровня называют разные возможные даты. Чаще всего речь идет об июне и июле. Вице-премьер Польши Яцек Сасин пояснил, что дата нового голосования зависит от того, когда Верховный суд издаст постановление о том, что выборы президента не состоялись. Ближайший возможный срок, по его мнению, – это июнь.
Мужчина с флагом Польши
7 мая, 09:58
Выборы президента Польши могут пройти в июне

Выборы по почте

Ясно лишь одно: голосование пройдет в новом для Польши формате – по почте. Соответствующий закон авторства "Права и справедливости" вызвал бурные политические споры.
Нижняя палата парламента (сейм) приняла закон большинством голосов, но верхняя (сенат) после месяца работы над документом 5 мая отклонила его. В четверг сейм преодолел вето сената и проголосовал за принятие закона.
На следующий день – 8 мая - закон подписал президент Дуда.
Президент Польши Анджей Дуда
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10 кандидатов

Одним из пока не проясненных вопросов является то, останутся ли нынешние кандидаты в президенты таковыми на новых выборах или претендентам придется снова проходить все этапы, в частности сбор 100 тысяч подписей избирателей.
Пока же на пост президента Польши претендуют 10 человек: действующий глава государства, кандидат от правящей партии "Право и справедливость" Анджей Дуда, кандидат от оппозиционного объединения "Гражданская коалиция" Малгожата Кидава-Блоньская; Владислав Косиняк-Камыш (Польская крестьянская партия); Роберт Бедронь (объединение левых сил); Шимон Холовня (независимый кандидат); Кшиштоф Босак (объединение националистов и евроскептиков "Конфедерация"); Станислав Жултек ("Конгресс новых правых"); Марек Якубяк ("Федерация для Польской Республики"); Мирослав Пиотровский ("Движение Настоящая Европа"); Павел Танайно (беспартийный).
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Председатель правящей консервативной партии Право и справедливость Ярослав Качиньский
14 октября 2019, 19:53
Правящая партия Польши победила на парламентских выборах
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Кшиштоф БосакМалгожата Кидава-БлоньскаАнджей ДудаСогласиеПольшаПраво и справедливостьВ мире
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