ЛНР заявляет о четырех обстрелах за сутки со стороны украинских силовиков

ЛУГАНСК, 10 мая - РИА Новости. Украинские силовики четыре раза за сутки нарушили перемирие, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным представительства ЛНР в СЦКК, 8 мая украинские силовики не нарушали режим тишины.
"За 9 мая со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано четыре обстрела", - заявил представитель ЛНР.
Он уточнил, что украинские силовики вели огонь из минометов калибром 120 и 82 миллиметра по подконтрольным республике населенным пунктам Голубовское, Желобок, Фрунзе, Донецкий.