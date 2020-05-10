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2020-05-10T08:10
https://ria.ru/20200510/1571235202.html
ЛНР заявляет о четырех обстрелах за сутки со стороны украинских силовиков
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РИА Новости

ЛНР заявляет о четырех обстрелах за сутки со стороны украинских силовиков

08:10 10.05.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Народной милиции ЛНР
Военнослужащие Народной милиции ЛНР
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Военнослужащие Народной милиции ЛНР. Архивное фото
ЛУГАНСК, 10 мая - РИА Новости. Украинские силовики четыре раза за сутки нарушили перемирие, обстреляв территорию самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным представительства ЛНР в СЦКК, 8 мая украинские силовики не нарушали режим тишины.
"За 9 мая со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано четыре обстрела", - заявил представитель ЛНР.
Он уточнил, что украинские силовики вели огонь из минометов калибром 120 и 82 миллиметра по подконтрольным республике населенным пунктам Голубовское, Желобок, Фрунзе, Донецкий.
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