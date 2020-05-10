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Распространение нового коронавируса
2020-05-10T08:07
https://ria.ru/20200510/1571235083.html
Во Владивостоке усилят проверку автотранспорта на фоне COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/18/1570507717_0:325:3063:2048_1036x0_80_0_0_a1b61c09860bf08bc1bd40c06cfec61e.jpg
РИА Новости

Во Владивостоке усилят проверку автотранспорта на фоне COVID-19

08:07 10.05.2020
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкВодитель автобуса
Водитель автобуса
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
Водитель автобуса. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 10 мая - РИА Новости. Проверку автотранспорта на фоне коронавируса усилят во Владивостоке, город лидирует в Приморье по числу заболевших COVID-19, сообщает краевое правительство.
"Выборочные проверки автотранспорта начнут проводить в столице Приморья в ближайшие дни", - говорится в сообщении.
По словам губернатора края Олега Кожемяко, которые приводятся в сообщении, "в последние дни на дорогах Владивостока наблюдается большое количество машин".
По мнению властей, в данной ситуации необходимы выборочные проверки автотранспорта. Водители и пассажиры должны предъявить разрешение на передвижение по городу – подтверждающий документ (справка или удостоверение) по работе, если человек едет на дачу, то он обязан предъявить документ, подтверждающий наличие у него этого участка.
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"Никто не отменял режимы полной самоизоляции и повышенной готовности. Необходимо вместе с полицией и Росгвардией разработать комплекс мер для того, чтобы выборочные проверки на въезде в город и в нем проводились постоянно. Важно ограничить бесцельные поездки, например, друг к другу в гости, без особой надобности. Именно они, как правило, приводят к контактам с носителями вируса и росту заболеваемости", – приводятся в сообщении слова главы региона.
Руководители Росгвардии и управления МВД по региону подтвердили готовность к проведению проверок автотранспорта. Отмечается, что при необходимости подобные меры могут вводиться и в других городах и районах края.
Власти считают, что выполнение всех ограничительных мер по коронавирусу поможет снизить уровень заболеваемости COVID-19.
"У нас почти 44% заболевших – люди от 18 до 44 лет – самая активная, трудоспособная группа населения. И мы отмечаем, что эта категория граждан наиболее часто нарушает установленные требования", - цитируются в сообщении слова главы региона. Он отметил, что "пожилые люди намного дисциплинированнее в этом плане и заботятся о своем здоровье".
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Ранее сообщалось, что с конца марта в Приморье было выявлено почти пять тысяч нарушителей режима полной самоизоляции.
Приморье с 31 марта действует режим полной самоизоляции, с 30 апреля – масочный режим. Число заразившихся коронавирусом выросло до 856, 71 человек в тяжёлом состоянии, 11 пациентов на ИВЛ. С начала эпидемии умерли 10 приморцев с коронавирусом, выздоровели 188 человек.
Въезд в один из крупнейших городов региона - Находку - с 8 мая ограничен из-за резкого роста числа заболевших коронавирусом, на 6 мая там отмечены 135 инфицированных. Ранее коронавирус выявили у 22 сотрудников скорой помощи в Находке.
Большинство заболевших - это люди, находившиеся в контакте с больными родственниками или сослуживцами.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19ВладивостокОбщество
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