Во Владивостоке усилят проверку автотранспорта на фоне COVID-19

ВЛАДИВОСТОК, 10 мая - РИА Новости. Проверку автотранспорта на фоне коронавируса усилят во Проверку автотранспорта на фоне коронавируса усилят во Владивостоке , город лидирует в Приморье по числу заболевших COVID-19, сообщает краевое правительство.

"Выборочные проверки автотранспорта начнут проводить в столице Приморья в ближайшие дни", - говорится в сообщении.

По словам губернатора края Олега Кожемяко , которые приводятся в сообщении, "в последние дни на дорогах Владивостока наблюдается большое количество машин".

По мнению властей, в данной ситуации необходимы выборочные проверки автотранспорта. Водители и пассажиры должны предъявить разрешение на передвижение по городу – подтверждающий документ (справка или удостоверение) по работе, если человек едет на дачу, то он обязан предъявить документ, подтверждающий наличие у него этого участка.

"Никто не отменял режимы полной самоизоляции и повышенной готовности. Необходимо вместе с полицией и Росгвардией разработать комплекс мер для того, чтобы выборочные проверки на въезде в город и в нем проводились постоянно. Важно ограничить бесцельные поездки, например, друг к другу в гости, без особой надобности. Именно они, как правило, приводят к контактам с носителями вируса и росту заболеваемости", – приводятся в сообщении слова главы региона.

Руководители Росгвардии и управления МВД по региону подтвердили готовность к проведению проверок автотранспорта. Отмечается, что при необходимости подобные меры могут вводиться и в других городах и районах края.

Власти считают, что выполнение всех ограничительных мер по коронавирусу поможет снизить уровень заболеваемости COVID-19.

"У нас почти 44% заболевших – люди от 18 до 44 лет – самая активная, трудоспособная группа населения. И мы отмечаем, что эта категория граждан наиболее часто нарушает установленные требования", - цитируются в сообщении слова главы региона. Он отметил, что "пожилые люди намного дисциплинированнее в этом плане и заботятся о своем здоровье".

Ранее сообщалось, что с конца марта в Приморье было выявлено почти пять тысяч нарушителей режима полной самоизоляции.

Приморье с 31 марта действует режим полной самоизоляции, с 30 апреля – масочный режим. Число заразившихся коронавирусом выросло до 856, 71 человек в тяжёлом состоянии, 11 пациентов на ИВЛ. С начала эпидемии умерли 10 приморцев с коронавирусом, выздоровели 188 человек.

Въезд в один из крупнейших городов региона - Находку - с 8 мая ограничен из-за резкого роста числа заболевших коронавирусом, на 6 мая там отмечены 135 инфицированных. Ранее коронавирус выявили у 22 сотрудников скорой помощи в Находке.

Большинство заболевших - это люди, находившиеся в контакте с больными родственниками или сослуживцами.