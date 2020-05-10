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Распространение нового коронавируса
2020-05-10T08:09
https://ria.ru/20200510/1571235003.html
В Таиланде зарегистрировали пять новых случаев заражения коронавирусом
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/1d/1570729889_0:314:3072:2042_1036x0_80_0_0_c9ffdc905e51bce142dadc4283321311.jpg
РИА Новости

В Таиланде зарегистрировали пять новых случаев заражения коронавирусом

08:04 10.05.2020 (обновлено: 08:09 10.05.2020)
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© REUTERS / Athit PerawongmethaЗабор биоматериала для анализа на коронавирус в Бангкоке
Забор биоматериала для анализа на коронавирус в Бангкоке
© REUTERS / Athit Perawongmetha
БАНГКОК, 10 мая – РИА Новости. В Таиланде в воскресенье выявлены пять новых случаев заражения коронавирусом, новых смертей от инфекции за сутки не было, сообщил на пресс-брифинге в Доме правительства в Бангкоке пресс-секретарь Центра по борьбе с коронавирусной инфекцией Таиланда Тхависин Висануйотхин.
"Сегодня в Таиланде зарегистрированы пять случаев заражения коронавирусной инфекцией. Смертей от инфекции за прошедшие сутки не зарегистрировано", - сказал он.
Висануйотхин добавил, что все новые пациенты  - граждане Таиланда. Двое заразились от ранее заболевших и учтенных статистикой заражений пациентов, еще трое заразились за границей – в ОАЭ и в Пакистане – и заболели после возвращения на родину вывозными авиарейсами, уже находясь в государственных карантинных центрах.
"Также перед началом пресс-брифинга, пришло сообщение с острова Пхукет о еще четырех новых пациентах, анализы которых подтвердили у них заражение коронавирусом только сегодня утром. Хочу сразу сказать, чтобы не было путаницы – они не попадают в сегодняшние цифры и будут учтены статистикой завтрашнего дня", - добавил он.
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Висануйотхин назвал общие статистические показатели на 10 мая: общее количество заболевших с начала пандемии в Таиланде – 3009 человек, общее количество умерших от коронавирусной инфекции по-прежнему – 56 человек, полностью выздоровевших – 2794 человека, остающихся на лечении в больницах – 159 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,8 миллиона случаев заражения, свыше 265 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Пхукет (остров)БангкокТаиландВ мире
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