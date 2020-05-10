В Таиланде зарегистрировали пять новых случаев заражения коронавирусом

БАНГКОК, 10 мая – РИА Новости. В Таиланде в воскресенье выявлены пять новых случаев заражения коронавирусом, новых смертей от инфекции за сутки не было, сообщил на пресс-брифинге в Доме правительства в Бангкоке пресс-секретарь Центра по борьбе с коронавирусной инфекцией Таиланда Тхависин Висануйотхин.
"Сегодня в Таиланде зарегистрированы пять случаев заражения коронавирусной инфекцией. Смертей от инфекции за прошедшие сутки не зарегистрировано", - сказал он.
Висануйотхин добавил, что все новые пациенты - граждане Таиланда. Двое заразились от ранее заболевших и учтенных статистикой заражений пациентов, еще трое заразились за границей – в ОАЭ и в Пакистане – и заболели после возвращения на родину вывозными авиарейсами, уже находясь в государственных карантинных центрах.
"Также перед началом пресс-брифинга, пришло сообщение с острова Пхукет о еще четырех новых пациентах, анализы которых подтвердили у них заражение коронавирусом только сегодня утром. Хочу сразу сказать, чтобы не было путаницы – они не попадают в сегодняшние цифры и будут учтены статистикой завтрашнего дня", - добавил он.
Висануйотхин назвал общие статистические показатели на 10 мая: общее количество заболевших с начала пандемии в Таиланде – 3009 человек, общее количество умерших от коронавирусной инфекции по-прежнему – 56 человек, полностью выздоровевших – 2794 человека, остающихся на лечении в больницах – 159 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,8 миллиона случаев заражения, свыше 265 тысяч человек скончались.
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