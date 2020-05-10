В Таиланде зарегистрировали пять новых случаев заражения коронавирусом

"Сегодня в Таиланде зарегистрированы пять случаев заражения коронавирусной инфекцией. Смертей от инфекции за прошедшие сутки не зарегистрировано", - сказал он.

Висануйотхин назвал общие статистические показатели на 10 мая: общее количество заболевших с начала пандемии в Таиланде – 3009 человек, общее количество умерших от коронавирусной инфекции по-прежнему – 56 человек, полностью выздоровевших – 2794 человека, остающихся на лечении в больницах – 159 человек.