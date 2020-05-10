В Кузбассе выявили 18 случаев заражения коронавирусом

"Еще у восемнадцати пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". Они изолированы, получают лечение. Итого в инфекционных больницах Кузбасса сто восемьдесят три больных коронавирусом", – написал Цивилев в своем Telegram-канале.

В Кузбассе умер шестой пациент с коронавирусом

В Кузбассе умер шестой пациент с коронавирусом

По данным на воскресенье, в Кузбассе выявлен 251 случай заболевания коронавирусом. Шесть человек скончались, 62 выздоровели. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 7458 человек.