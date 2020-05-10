В Кузбассе выявили 18 случаев заражения коронавирусом

КЕМЕРОВО, 10 мая – РИА Новости. Заражение коронавирусной инфекцией за последние сутки выявилось еще у 18 жителей Кемеровской области, сообщил губернатор Сергей Цивилев.
"Еще у восемнадцати пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". Они изолированы, получают лечение. Итого в инфекционных больницах Кузбасса сто восемьдесят три больных коронавирусом", – написал Цивилев в своем Telegram-канале.
Как уточнили РИА Новости в региональном Роспотребнадзоре, девять новых случае зарегистрировано в Новокузнецке, три – в Белово, по два – в Анжеро-Судженске, Кемерово и Осинниках.
По данным на воскресенье, в Кузбассе выявлен 251 случай заболевания коронавирусом. Шесть человек скончались, 62 выздоровели. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 7458 человек.
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