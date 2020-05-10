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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-10T07:55
https://ria.ru/20200510/1571234829.html
В Кузбассе выявили 18 случаев заражения коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0b/1569911998_0:84:1600:984_1036x0_80_0_0_eff3c8c747c4f0005546630047b6b579.jpg
РИА Новости

В Кузбассе выявили 18 случаев заражения коронавирусом

07:55 10.05.2020
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© Пресс-служба мэрии Москвы / Перейти в фотобанкИсследования на наличие новой коронавирусной инфекции
Исследования на наличие новой коронавирусной инфекции
© Пресс-служба мэрии Москвы
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Исследования на наличие новой коронавирусной инфекции. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 10 мая – РИА Новости. Заражение коронавирусной инфекцией за последние сутки выявилось еще у 18 жителей Кемеровской области, сообщил губернатор Сергей Цивилев.
"Еще у восемнадцати пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". Они изолированы, получают лечение. Итого в инфекционных больницах Кузбасса сто восемьдесят три больных коронавирусом", – написал Цивилев в своем Telegram-канале.
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Как уточнили РИА Новости в региональном Роспотребнадзоре, девять новых случае зарегистрировано в Новокузнецке, три – в Белово, по два – в Анжеро-Судженске, Кемерово и Осинниках.
По данным на воскресенье, в Кузбассе выявлен 251 случай заболевания коронавирусом. Шесть человек скончались, 62 выздоровели. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 7458 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей ЦивилевФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)НовокузнецкКемеровская областьАнжеро-СудженскПроисшествия
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