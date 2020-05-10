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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-10T07:30
https://ria.ru/20200510/1571234554.html
В Киргизии выявили более тысячи случаев заражения коронавирусом
https://cdn22.img.ria.ru/images/148077/66/1480776692_0:129:3183:1919_1036x0_80_0_0_dab80d69a453df50db4eae6566a6b72c.jpg
РИА Новости

В Киргизии выявили более тысячи случаев заражения коронавирусом

07:30 10.05.2020
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© РИА Новости / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкБишкек
Бишкек
© РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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Бишкек. Архивное фото
БИШКЕК, 10 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в Киргизии превысило тысячу, сообщили РИА Новости в воскресенье в республиканском штабе по борьбе с COVID-19.
"На 10 мая 2020 года по республике зарегистрирован 71 новый случай СOVID-19", - заявил представитель штаба.
По его словам, 55 из них - это граждане Киргизии, прибывшие недавно из российского города Соль-Илецка.
Таким образом, количество случаев заражения коронавирусом в Киргизии составило 1002, из которых 232 - медработники. Погибли 12 человек. Выздоровели и были выписаны из больниц 675 пациентов. За все время пандемии в республике проведено около 65 тысяч тестов на коронавирус.
В связи со вспышкой заболевания в республике введен режим чрезвычайной ситуации. В ряде городов, в том числе в столице - режим чрезвычайного положения.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КиргизияВ мире
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