В Киргизии выявили более тысячи случаев заражения коронавирусом

Таким образом, количество случаев заражения коронавирусом в Киргизии составило 1002, из которых 232 - медработники. Погибли 12 человек. Выздоровели и были выписаны из больниц 675 пациентов. За все время пандемии в республике проведено около 65 тысяч тестов на коронавирус.