В Киргизии выявили более тысячи случаев заражения коронавирусом

БИШКЕК, 10 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в Киргизии превысило тысячу, сообщили РИА Новости в воскресенье в республиканском штабе по борьбе с COVID-19.
"На 10 мая 2020 года по республике зарегистрирован 71 новый случай СOVID-19", - заявил представитель штаба.
По его словам, 55 из них - это граждане Киргизии, прибывшие недавно из российского города Соль-Илецка.
Таким образом, количество случаев заражения коронавирусом в Киргизии составило 1002, из которых 232 - медработники. Погибли 12 человек. Выздоровели и были выписаны из больниц 675 пациентов. За все время пандемии в республике проведено около 65 тысяч тестов на коронавирус.
В связи со вспышкой заболевания в республике введен режим чрезвычайной ситуации. В ряде городов, в том числе в столице - режим чрезвычайного положения.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.