Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-10T07:28
https://ria.ru/20200510/1571234490.html
Илон Маск обругал бывшего американского министра на русском языке
https://cdn25.img.ria.ru/images/152952/86/1529528665_0:0:3714:2089_1036x0_80_0_0_763f29f90ec813655d12fbac5c2a18a5.jpg
РИА Новости

Илон Маск обругал бывшего американского министра на русском языке

07:28 10.05.2020
0
© AP Photo / Chris CarlsonИнженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
© AP Photo / Chris Carlson
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск. Архивное фото
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Американский бизнесмен и предприниматель Илон Маск нелицеприятно высказался в адрес экс-министра труда США Роберта Райха, обругав его на русском языке.
"Илон Маск угрожает лишить людей работы, если ему не позволят рисковать их здоровьем. Капитализм в худшем проявлении", - написал в твиттере Райх.
"Идиот", - добавил Маск, перейдя на русский язык.
Ранее стало известно, что Tesla перенесет штаб-квартиру и свои дальнейшие проекты из Калифорнии в другой американский штат. Причиной стал запрет местных властей возобновить производство электрокаров из-за распространения коронавируса.
В конце марта текущего года Маск выступил за скорейшую отмену ограничительных мер, введенных в США из-за пандемии COVID-19.
Роберт Бернард Райх - американский экономист, профессор, автор и политический комментатор. Он работал в администрациях президентов Джеральда Форда, Джимми Картера и Билла Клинтона. Занимал пост министра труда с 1993 по 1997 год.
Илон Маск и Tesla Cybertruck
2 мая, 02:49
Маск объявил о распродаже имущества
000000
Обсудить 0
Илон МаскTesla motorsБилл КлинтонДжеральд ФордКалифорнияСШАВ мире
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала