Илон Маск обругал бывшего американского министра на русском языке

"Илон Маск угрожает лишить людей работы, если ему не позволят рисковать их здоровьем. Капитализм в худшем проявлении", - написал в твиттере Райх.
"Идиот", - добавил Маск, перейдя на русский язык.
идиот— Elon Musk (@elonmusk) May 10, 2020
Ранее стало известно, что Tesla перенесет штаб-квартиру и свои дальнейшие проекты из Калифорнии в другой американский штат. Причиной стал запрет местных властей возобновить производство электрокаров из-за распространения коронавируса.
В конце марта текущего года Маск выступил за скорейшую отмену ограничительных мер, введенных в США из-за пандемии COVID-19.
Роберт Бернард Райх - американский экономист, профессор, автор и политический комментатор. Он работал в администрациях президентов Джеральда Форда, Джимми Картера и Билла Клинтона. Занимал пост министра труда с 1993 по 1997 год.
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