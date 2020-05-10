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Россиян до конца года ждут еще одни длинные выходные
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РИА Новости

Россиян до конца года ждут еще одни длинные выходные

07:08 10.05.2020 (обновлено: 07:44 10.05.2020)
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковДевушки в медицинских масках
Девушки в медицинских масках
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Девушки в медицинских масках
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Майские праздники подходят к концу, но впереди россиян ждут еще одни длинные выходные, связанные с празднованием Дня России.
Согласно Трудовому кодексу, 12 июня, когда отмечается День России, является в стране праздничным нерабочим днем. В текущем году этот день выпадает на пятницу.
Еще один выходной посреди недели ожидает россиян в ноябре и связан с Днем народного единства, который отмечают 4 ноября. В 2020 году он выпадает на среду и "разбивает" рабочую неделю на два отрезка по два рабочих дня: со 2 по 3 ноября и с 5 по 6 ноября.
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