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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-10T09:45
https://ria.ru/20200510/1571234117.html
В Ухане впервые за долгое время выявили новый случай заболевания COVID-19
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569971436_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_cbc32efda8a386cdea9f757e578ab3bc.jpg
РИА Новости

В Ухане впервые за долгое время выявили новый случай заболевания COVID-19

06:54 10.05.2020 (обновлено: 09:45 10.05.2020)
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© REUTERS / Aly SongЖенщина на велосипеде в Ухане, провинция Хубэй
Женщина на велосипеде в Ухане, провинция Хубэй
© REUTERS / Aly Song
Женщина на велосипеде в Ухане, провинция Хубэй. Архивное фото
ПЕКИН, 10 мая — РИА Новости. В китайском городе Ухань, изначальном эпицентре вспышки COVID-19, выявлен новый случай заражения коронавирусом, сообщает комитет по вопросам здравоохранения провинции Хубэй.
Отмечается, что больной находится в тяжелом состоянии. Помимо этого, в провинции Хубэй за сутки зарегистрировали 17 новых носителей вируса, у которых нет симптомов заболевания. Всего в этом регионе под наблюдением врачей остаются 616 пациентов без признаков COVID-19.
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С конца декабря, когда началась эпидемия, в Хубэе зафиксировали 68 129 случаев заражения (50 334 из них — в Ухане), более 63 тысяч человек выздоровели, 4512 скончались.
Китайские власти не включают в общую статистику по COVID-19 пациентов, у которых тесты на нуклеиновую вирусную кислоту положительные, но нет симптомов, и переквалифицируют их в подтвержденные, только когда проявляются клинические признаки. Были ли изначально симптомы у нового выявленного пациента в Ухане, не уточняется. Известно, что во всей провинции сейчас только один подтвержденный случай — в Ухане.
Всего в КНР за сутки зарегистрировали 14 новых случаев заражения SARS-CoV-2, 20 бессимптомных носителей, 74 пациента вылечились, летальных исходов не было.
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Пандемия коронавируса

В канун Нового года власти Китая сообщили Всемирной организации здравоохранения о том, что в городе Ухань центральной провинции Хубэй зафиксирована вспышка неизвестной пневмонии. Предположительно, источником инфекции стал местный оптовый рынок, где, по информации СМИ, незаконно торговали дикими животными. Со второй половины января многие густонаселенные китайские города закрыли на карантин.
Специалисты установили, что возбудителем болезни COVID-19 стал новый коронавирус SARS-CoV-2, передающийся воздушно-капельным путем и сохраняющийся на поверхности предметов.
Государственный комитет по вопросам здравоохранения Китая в конце марта заявил, что распространение эпидемии в стране остановили. На сегодня COVID-19 подвержены 187 стран. По данным ВОЗ, заразились порядка 3,8 миллиона человек, свыше 265 тысяч умерли.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КитайУханьВ мире
Популярные комментарии
Повторю. Этот вирус пришёл к нам, и никуда уже не исчезнет. Работает естественный отбор. Всё человечество должно этим переболеть, увы, у нас нет другого варианта. Кому то повезёт, кому то нет.
10 мая, 08:22
СБСергей Бровкин
2822527
Они мышей едят столетиями. Но странным образом вдруг возникла болезнь? Уверен, это дело рук США. Кстати так удачно и во время всё произошло. И город подобрали тоже удачно. Правда не рассчитали, по самим лупануло, так сказать отдача.
10 мая, 08:33
СБСергей Бровкин
3400017
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