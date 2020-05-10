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Распространение нового коронавируса
2020-05-10T06:48
https://ria.ru/20200510/1571234019.html
В Приморье рассказали о нарушителях полной изоляции
https://cdn23.img.ria.ru/images/155780/05/1557800587_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_c97594644da41c4d289fd22c66f51923.jpg
РИА Новости

В Приморье рассказали о нарушителях полной изоляции

06:48 10.05.2020
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВладивосток
Владивосток
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Владивосток. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 10 мая - РИА Новости. Почти 5 тысяч нарушителей режима полной самоизоляции, введённого в Приморье с 31 марта, выявили в регионе, сообщает краевое правительство.
"С начала введения режима повышенной готовности на 4786 человек были составлены административные протоколы за нарушение введенных ограничений, призванных как можно скорее стабилизировать эпидемиологическую ситуацию в крае", - говорится в сообщении.
Власти отмечают, что 476 нарушителей режима уже понесли наказание.
Жители края, несмотря на призывы властей, продолжают выходить на улицу и, в частности, для проведения фотосессий на природе. Несколько дней в социальных сетях региона приморцы выкладывают фото на фоне красивых видов цветущих вишневых и абрикосовых деревьев, растущих в пригороде Владивостока.
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В Приморье с 31 марта действует режим полной самоизоляции, с 30 апреля – масочный режим. Число заразившихся коронавирусом выросло до 856, 71 человек в тяжёлом состоянии, 11 пациентов на ИВЛ. С начала эпидемии умерли 10 приморцев с коронавирусом, выздоровели 188 человек.
Въезд в один из крупнейших городов региона - Находку - с 8 мая ограничен из-за резкого роста числа заболевших коронавирусом, на 6 мая там отмечены 135 инфицированных. Ранее коронавирус выявили у 22 сотрудников скорой помощи в Находке.
Большинство заболевших - это люди, находившиеся в контакте с больными родственниками или сослуживцами.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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