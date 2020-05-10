В Приморье рассказали о нарушителях полной изоляции

"С начала введения режима повышенной готовности на 4786 человек были составлены административные протоколы за нарушение введенных ограничений, призванных как можно скорее стабилизировать эпидемиологическую ситуацию в крае", - говорится в сообщении.

Жизнь на полную катушку: чем заняться на карантине

Жизнь на полную катушку: чем заняться на карантине

В Приморье с 31 марта действует режим полной самоизоляции, с 30 апреля – масочный режим. Число заразившихся коронавирусом выросло до 856, 71 человек в тяжёлом состоянии, 11 пациентов на ИВЛ. С начала эпидемии умерли 10 приморцев с коронавирусом, выздоровели 188 человек.