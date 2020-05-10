В США изолировали членов рабочей группы Белого дома по COVID-19

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Директор Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Роберт Редфилд и глава Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Директор Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Роберт Редфилд и глава Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи изолировались из-за контакта с зараженными новым типом коронавируса, сообщает издание Politico

По данным издания, которое ссылается на представителей Редфилда и Фаучи, вероятность заражения членов рабочей группы Белого дома по координации борьбы с коронавирусом низкая. Они будут работать удаленно дома, однако при необходимости могут появляться на работе при условиях соблюдения дистанции и наличия маски.

Ранее глава Управления по контролю за продуктами питания и лекарствами (FDA) США Стивен Хан изолировался на 14 дней. Хан контактировал с пресс-секретарем вице-президента США Майка Пенса Кэти Миллер, у которой в пятницу выявили коронавирус.

В среду коронавирус был выявлен у одного из камердинеров президента США Дональда Трампа . По информации СМИ, заболевший имел близкий доступ к президенту, однако сам Трамп отрицает, что контактировал с ним.

В пятницу COVID-19 диагностировали у помощника вице-президента Майка Пенса. Как сообщил журналистам представитель вице-президента, заболевший в последнее время не контактировал ни с президентом, ни с вице-президентом США. Позже выяснилось, что коронавирусом заразилась Миллер.

После обнаружения зараженных коронавирусом в Белом доме усилили уборку помещений и начали ежедневно тестировать сотрудников, сообщает телеканал ABC News.

Трамп и Пенс тестируются на коронавирус ежедневно, при этом оба отказываются от ношения защитных масок, официально рекомендованных для защиты от коронавируса в США. По последним данным Университета Джонса Хопкинса, который суммирует данные о пандемии коронавируса, число заболевших COVID-19 в США превысило 1,3 миллиона человек, более 78 тысяч скончались.