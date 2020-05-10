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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-10T06:15
https://ria.ru/20200510/1571233758.html
В Китае за сутки выявили 14 заражений коронавирусом
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/14/1570305368_0:0:3171:1785_1036x0_80_0_0_a88cfc565da8a928831956fc915e009c.jpg
РИА Новости

В Китае за сутки выявили 14 заражений коронавирусом

06:15 10.05.2020
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© РИА Новости / Мигель Кандела / Перейти в фотобанкПассажиры метро в медицинских масках в центральном районе Гонконга
Пассажиры метро в медицинских масках в центральном районе Гонконга
© РИА Новости / Мигель Кандела
Перейти в фотобанк
ПЕКИН, 10 мая - РИА Новости. Четырнадцать новых случаев заражения коронавирусом и 20 бессимптомных носителей выявлены в Китае за минувшие сутки, выздоровели 74 пациента, летальных исходов не было, следует из сообщения госкомитета по вопросам здравоохранения КНР.
Уточняется, из 14 случаев - два ввозных (автономный район Внутренняя Монголия), остальные 12 – локальные (11 – в провинции Цзилинь и один – в провинции Хубэй).
"Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 82 901 подтвержденном случае заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 148 человек (13 человек находятся в тяжелом состоянии), 78 120 человек выписаны из больниц, 4633 скончались", - говорится в сообщении.
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С 1 апреля власти страны начали публиковать данные о случаях бессимптомного протекания болезни, за последние сутки выявлено 20 таких случаев, из них 19 локальных и один - ввозной. За минувшие сутки из-под карантина выпущены 61 человек, у которых тесты на коронавирус были положительными, но никаких характерных для заболевания симптомов не проявилось. Под наблюдением остаются 794 бессимптомных носителя.
Отдельно в Гонконге за все время эпидемии было выявлено 1044 случая заражения (из них четыре человека скончались, 967 выздоровели), в Макао выявили 45 случаев (40 уже выписаны), на Тайване заразились 440 человек (шесть скончались, 361 вылечились).
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили, что возбудителем болезни стал новый коронавирус, позже заболевание получило официальное название COVID-19. ВОЗ 11 марта объявила пандемию нового коронавируса в мире. Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР 29 марта заявил, что распространение эпидемии в стране в целом остановлено.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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