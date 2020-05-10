В Германии за сутки выявили 667 заражений коронавирусом

Институт Роберта Коха входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.

С начала эпидемии в стране было выявлено 169 218 случаев заражения COVID-19 и зарегистрировано 7 395 летальных исходов. Более 144 тысяч пациентов смогли вылечиться.