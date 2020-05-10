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2020-05-10T06:01
https://ria.ru/20200510/1571233645.html
Врач призвала остаться 12 мая дома
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РИА Новости

Врач призвала остаться 12 мая дома

06:01 10.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкДевушка в защитной маске
Девушка в защитной маске
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Девушка в защитной маске. Архивное фото
МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. Врач-терапевт Лариса Алексеева рассказала в беседе с "Вечерней Москвой" о последствиях резкой смены погоды и перепадов температуры в Москве на следующей неделе, призвав не выходить на улицу во вторник, 12 мая.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о резком похолодании в Москве в середине следующей недели. По его словам, 12 мая теплые воздушные массы сначала принесут в столицу практически летнюю погоду, температура поднимется до 26 градусов, но уже во второй половине дня придет холодный воздух с севера. На следующий день дневная температура составит девять-четырнадцать градусов. При этом и в следующие дни показатели будут ниже климатической нормы на четыре-пять градусов.
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Специалист посоветовала 12 мая не выходить из дома, если есть такая возможность, так как в масках будет жарко, а появляться без них в общественном транспорте нельзя. "В маске, перчатках человек вспотеет, лучше соблюдать режим самоизоляции. Если вы здоровы, обливайтесь водой, опрыскивайте себя из пульверизатора. Просто лезть под холодную воду нельзя, поскольку это опасно из-за высокой вирусной нагрузки. Самоизоляция нас спасет от перепадов температуры", - пояснила врач.
В то же время она отметила, что в ситуации режима самоизоляции "беспокоиться особенно не о чем". "Мы не выходим на улицу, изменение атмосферы для нас не имеет особого значения, потому что магнитные бури влияют на нас, когда мы находимся на улице. В квартире у нас у каждого свой микроклимат, мы к нему привыкли", - отметила Алексеева.
Врач также рекомендовала аллергикам в период резких изменений погоды помнить основные правила: закрывать окна, чаще проводить влажную уборку, при этом проветривать жилище следует при безветренной погоде, желательно рано утром.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. Россиян попросили в период эпидемии оставаться дома. Во многих регионах, включая Москву и Подмосковье, введен пропускной режим. Кроме того, приостановлено международное авиа- и железнодорожное сообщение.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Коронавирус COVID-19РоссияЛариса АлексееваЗдоровьеРоман ВильфандОбщество
Популярные комментарии
Такую пургу несут, только бы дома людей удержать!
10 мая, 06:14
А Александр Зайцев
4400005
Дом - это микроклимат? Скафандр ещё скажите! Чушь несусветная!
10 мая, 06:15
А Александр Зайцев
4600003
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