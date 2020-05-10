В Бурятии продлили ограничительные меры из-за COVID-19 до конца мая

КРАСНОЯРСК, 10 мая - РИА Новости. Ограничительные мероприятия из-за коронавируса в Бурятии продлены до конца мая, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
"В субботу, 9 мая, в указ главы Республики Бурятия от 13.03.2020 № 37 "О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-19)" внесены изменения, согласно которым действие всех предписаний указа продлевается до 31 мая 2020 года", - говорится в сообщении.
В пресс-службе пояснили, что ограничения касаются режима самоизоляции для лиц старше 65 лет и имеющих заболевания, за исключением следования на легковом автомобиле на дачу. Кроме того, все граждане обязаны не покидать места проживания, за исключением следования на работу, дачу, к родственникам, обращения за неотложной медпомощью, выгула домашних животных.
Также сохраняется приостановка работы точек общественного питания, которые могут работать лишь на вынос, объектов розничной торговли, торговых центров, торгово-развлекательных центров.
В правительстве республики сообщили, что 15 новых категорий предприятий с 10 мая могут продолжить деятельность.
По данным республиканского управления Роспотребнадзора, на субботу в республике было зарегистрировано 570 случаев заражения коронавирусом. Из них вылечились 171 человек, пять умерли. В стационарах получают лечение 259 человек, на амбулаторном лечении, в пансионате находятся 135 больных.