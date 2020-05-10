В Бурятии продлили ограничительные меры из-за COVID-19 до конца мая

"В субботу, 9 мая, в указ главы Республики Бурятия от 13.03.2020 № 37 "О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-19)" внесены изменения, согласно которым действие всех предписаний указа продлевается до 31 мая 2020 года", - говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что ограничения касаются режима самоизоляции для лиц старше 65 лет и имеющих заболевания, за исключением следования на легковом автомобиле на дачу. Кроме того, все граждане обязаны не покидать места проживания, за исключением следования на работу, дачу, к родственникам, обращения за неотложной медпомощью, выгула домашних животных.