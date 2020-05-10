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Распространение нового коронавируса
2020-05-10T05:26
https://ria.ru/20200510/1571233559.html
В Бурятии продлили ограничительные меры из-за COVID-19 до конца мая
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569870217_0:282:3072:2010_1036x0_80_0_0_8dc8032943ba7761192671142f09a7d9.jpg
РИА Новости

В Бурятии продлили ограничительные меры из-за COVID-19 до конца мая

05:26 10.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКолбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
КРАСНОЯРСК, 10 мая - РИА Новости. Ограничительные мероприятия из-за коронавируса в Бурятии продлены до конца мая, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
"В субботу, 9 мая, в указ главы Республики Бурятия от 13.03.2020 № 37 "О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-19)" внесены изменения, согласно которым действие всех предписаний указа продлевается до 31 мая 2020 года", - говорится в сообщении.
В пресс-службе пояснили, что ограничения касаются режима самоизоляции для лиц старше 65 лет и имеющих заболевания, за исключением следования на легковом автомобиле на дачу. Кроме того, все граждане обязаны не покидать места проживания, за исключением следования на работу, дачу, к родственникам, обращения за неотложной медпомощью, выгула домашних животных.
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Также сохраняется приостановка работы точек общественного питания, которые могут работать лишь на вынос, объектов розничной торговли, торговых центров, торгово-развлекательных центров.
В правительстве республики сообщили, что 15 новых категорий предприятий с 10 мая могут продолжить деятельность.
По данным республиканского управления Роспотребнадзора, на субботу в республике было зарегистрировано 570 случаев заражения коронавирусом. Из них вылечились 171 человек, пять умерли. В стационарах получают лечение 259 человек, на амбулаторном лечении, в пансионате находятся 135 больных.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика БурятияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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