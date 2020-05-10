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Юнармейцы во время передачи кисетов с землей с мест захоронений советских воинов с территорий иностранных государств
75 лет Великой Победы
2020-05-10T05:24
https://ria.ru/20200510/1571233519.html
В Сети поспорили о взыскании с России репараций за Вторую мировую войну
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/07/1571088511_0:353:3000:2041_1036x0_80_0_0_43ca614591d9913e8c5b6ce0f512fa7b.jpg
РИА Новости

В Сети поспорили о взыскании с России репараций за Вторую мировую войну

05:24 10.05.2020
20525
© РИА Новости / Александр КапустянскийЗенитное орудие стоит у развалин Рейхстага в Берлине. Май 1945 года
Зенитное орудие стоит у развалин Рейхстага в Берлине. Май 1945 года
© РИА Новости / Александр Капустянский
Зенитное орудие стоит у развалин Рейхстага в Берлине. Май 1945 года . Архивное фото
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Россия должна заплатить полные репарации за "развязывание" Второй мировой войны вместе с нацистской Германией. Такое мнение высказал один из пользователей Сети в комментариях к сюжету американского телеканала Fox News о праздновании в России 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Подобное заявление вызвало критику со стороны других комментаторов.
Так, AntiHotAir610 отметил, что американская история, которой учат в школах и институтах, часто замалчивает, что Советский Союз годами в одиночку противостоял Вермахту на Восточном фронте, хотя практически всю остальную Европу нацисты оккупировали почти без сопротивления.
Greg 1969 сыронизировал: "Знаете, что самое жалкое в этом комментарии? Судя по всему, его автор верит в то, что пишет".
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Ранее интернет-пользователи возмутились записью в соцсетях Белого дома, в которой утверждается, что победу над нацизмом одержали только американцы и британцы, а о вкладе СССР не сказано ни слова.
Власти России не раз заявляли о том, что некоторые страны пытаются переписать историю. Президент Владимир Путин отметил, что Москва обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации ее истории.
Попытки переписать историю и уравнять ответственность СССР и Германии за начало Второй мировой войны совершаются для того, чтобы заставить Россию оправдываться, считает глава государства.
По его словам, Россию тем самым пытаются поставить "в ложное положение людей, которые должны испытывать чувство вины".
Посол РФ в США Анатолий Антонов
Вчера, 19:1375 лет Великой Победы
Россия не позволит забыть о победе СССР над фашизмом, заявил посол в США
88305427720
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75 лет Великой ПобедыВторая мировая война (1939-1945)Владимир ПутинГерманияСССР
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