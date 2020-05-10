В Сети поспорили о взыскании с России репараций за Вторую мировую войну

Зенитное орудие стоит у развалин Рейхстага в Берлине. Май 1945 года . Архивное фото

Зенитное орудие стоит у развалин Рейхстага в Берлине. Май 1945 года

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Россия должна заплатить полные репарации за "развязывание" Второй мировой войны вместе с нацистской Германией. Такое мнение высказал один из пользователей Сети в комментариях к сюжету американского телеканала Россия должна заплатить полные репарации за "развязывание" Второй мировой войны вместе с нацистской Германией. Такое мнение высказал один из пользователей Сети в комментариях к сюжету американского телеканала Fox News о праздновании в России 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Подобное заявление вызвало критику со стороны других комментаторов.

Так, AntiHotAir610 отметил, что американская история, которой учат в школах и институтах, часто замалчивает, что Советский Союз годами в одиночку противостоял Вермахту на Восточном фронте, хотя практически всю остальную Европу нацисты оккупировали почти без сопротивления.

Greg 1969 сыронизировал: "Знаете, что самое жалкое в этом комментарии? Судя по всему, его автор верит в то, что пишет".

Ранее интернет-пользователи возмутились записью в соцсетях Белого дома, в которой утверждается, что победу над нацизмом одержали только американцы и британцы, а о вкладе СССР не сказано ни слова.

Власти России не раз заявляли о том, что некоторые страны пытаются переписать историю. Президент Владимир Путин отметил, что Москва обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации ее истории.

Попытки переписать историю и уравнять ответственность СССР и Германии за начало Второй мировой войны совершаются для того, чтобы заставить Россию оправдываться, считает глава государства.