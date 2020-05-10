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2020-05-10T05:04
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В Иркутской области три человека погибли и двое пострадали при ДТП
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РИА Новости

В Иркутской области три человека погибли и двое пострадали при ДТП

05:04 10.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Автомобиль скорой помощи . Архивное фото
ИРКУТСК, 10 мая – РИА Новости. Столкновение трех автомобилей на трассе в Иркутской области стало причиной гибели трех человек, еще двое госпитализированы, сообщает ГУМВД региона.
Около полуночи 9 мая вблизи поселка Мальта Усольского района столкнулись три автомобиля – ВАЗ-2109, Toyota Vista и ВАЗ-2110. Предварительно установлено, что водитель "девятки" выехал на встречную полосу.
"Тридцатитрехлетний водитель ВАЗ-2109 и двое мужчин 31 и 29 лет, находящиеся в салоне, скончались на месте. Еще один 29-летний пассажир с различными травмами доставлен в медучреждение", - говорится в сообщении.
Также госпитализирован 44-летний водитель ВАЗ-2110. По факту ДТП полицией проводится проверка.
Сотрудница МРЭО ГИБДД
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