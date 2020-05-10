В Приморье за сутки зафиксировали 48 новых случаев коронавируса

"Сорок восемь случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано за сутки в Приморье. Всего с начала эпидемии диагноз "коронавирус" подтвердился у 856 жителей Приморья. Тяжелых больных – 71, на ИВЛ – 11 человек", - говорится в сообщении.