В Приморье за сутки зафиксировали 48 новых случаев коронавируса

ВЛАДИВОСТОК, 10 мая - РИА Новости. Почти 50 новых случаев коронавируса за сутки подтверждено в Приморье, общее число заболевших достигло 856, сообщает правительство региона.
"Сорок восемь случаев заболевания коронавирусом зарегистрировано за сутки в Приморье. Всего с начала эпидемии диагноз "коронавирус" подтвердился у 856 жителей Приморья. Тяжелых больных – 71, на ИВЛ – 11 человек", - говорится в сообщении.
В Приморье с начала эпидемии умерло 10 человек, вылечились 188.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,8 миллиона случаев заражения, свыше 265 тысяч человек скончались.
В России общее число заболевших составляет 198 676 человек, всего скончались от болезни 1 827, выздоровели 31 916.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.