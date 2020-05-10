Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-10T04:31
https://ria.ru/20200510/1571233263.html
В Мексике выявили 1938 случаев заражения коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/154824/01/1548240165_0:0:2730:1537_1036x0_80_0_0_87d62cd71d7f148281760a588184c814.jpg
РИА Новости

В Мексике выявили 1938 случаев заражения коронавирусом

04:31 10.05.2020
294
CC BY-SA 3.0 / Alfonsobouchot / Мексика
Мексика
CC BY-SA 3.0 / Alfonsobouchot /
Мексика. Архивное фото
МЕХИКО, 10 мая - РИА Новости. Общее число заражений новым коронавирусом в Мексике достигло 33 460, скончались 3353 человека с коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщил в ходе пресс-конференции глава эпидемиологии минздрава Мексики Хосе Луис Аломиа.
"За всё время выявлены 33 460 случаев COVID-19, четвертая часть из них, 8283 человека - это активные случаи заболевания", - сказал Аломиа, трансляция конференции опубликована на странице ведомства в Twitter.
Первый случай COVID-19 был выявлен в Мексике 28 февраля. По данным властей, за последние сутки общее число случаев выросло на 1938, до 33460, число активных случаев с синдромами, проявившимися в последние 14 дней, достигло 8283 (+235).
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
Число погибших пациентов с коронавирусом достигло 3353 (+193 за день), еще 252 летальных случая отмечены как подозрительные. Власти изучают 20 887 подозрений на вирус, общее число исследованных пациентов - 128 148 (+4702).
Наибольшее число болеющих COVID-19 зафиксированы сейчас в Мехико (2152 случая) и штате Мехико (1179). Страна, по оценкам минздрава, находится на пике эпидемии коронавируса, карантинные меры будут действовать до 30 мая с возможностью постепенной отмены в наименее пострадавших регионах с 18 мая.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,8 миллиона случаев заражения, более 265 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Самые популярные мифы о новом коронавирусе
8 апреля, 17:08Распространение нового коронавируса
Самые популярные мифы о новом коронавирусе
100000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19МексикаВ мире
Рекомендуем
Бразилия
В Бразилии число умерших от коронавируса превысило 10 тысяч человек
Сотрудники отряда химико-биологической обороны Южной Кореи
В Южной Корее за сутки выявили 34 случая заражения коронавирусом
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
В Германии за сутки выявили 667 заражений коронавирусом
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
В Приморье за сутки зафиксировали 48 новых случаев коронавируса
Пассажиры метро в медицинских масках в центральном районе Гонконга
В Китае за сутки выявили 14 заражений коронавирусом
Галерея Уффици
Итальянские музеи рассказали о работе после пандемии
Бортпроводница в салоне самолета авиакомпании S7, прибывшего из Пекина, в аэропорту Толмачево в Новосибирске
Эксперты рассказали, какие места в салоне самолета самые грязные
В Британии опубликовали последние сообщения нацистов
В Британии опубликовали последние сообщения нацистов
Автомобиль скорой помощи
В Иркутской области три человека погибли и двое пострадали при ДТП
Молодожены
Минюст просят разъяснить, когда браки можно будет заключать дистанционно
Здание Белого дома в Вашингтоне, США
В США изолировали членов рабочей группы Белого дома по COVID-19
Венесуэльские военные перевозят подозреваемого в предполагаемом вторжении
В Венесуэле арестовали двух американцев за попытку вторжения
Зенитное орудие стоит у развалин Рейхстага в Берлине. Май 1945 года
В Сети поспорили о взыскании с России репараций за Вторую мировую войну
Знамя Победы на здании Рейхстага в Берлине
Немецкий политик призвал помнить, кто освободил Берлин
Прохождение экспресс-тестов на выявление коронавируса на Украине
На Украине за сутки от COVID-19 умерли 15 человек
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:10В ВСУ выявили два новых случая заражения коронавирусом
11:06Кубинцы, остающиеся в России, обратились в консульство страны
11:06Шеф-повар рассказал, как изменилось меню на Кремлевских приемах
11:04В Роспотребнадзоре оценили шансы заразиться коронавирусом в жару
11:02В Дагестане разместят граждан Азербайджана, задержавшихся в России
11:02Более 80% новых заразившихся коронавирусом в Москве младше 65 лет
11:00Россия за сутки зафиксировала четыре нарушения перемирия в Сирии
10:57В Сингапуре выявили 876 случаев заражения коронавирусом
10:54Мишустин поздравил актрису Наталью Бондарчук с 70-летием
10:51В Югре зафиксировали рекордный прирост COVID-19 за сутки
10:49В Малайзии продлили режим контроля передвижения на месяц
10:47МЧС предупредило москвичей о сильном ветре
10:46В России за сутки умерли 88 пациентов с коронавирусом
10:45В России за сутки 2390 человек выздоровели после коронавируса
10:44Наибольшее число заболевших COVID-19 за сутки зарегистрировали в Москве
10:43В России выявили 11 012 новых случаев заражения коронавирусом
10:41На Украине почти три тысячи медиков заразились коронавирусом
10:39В России ждут вывозные рейсы с Бали и Кипра
10:34Число зараженных коронавирусом во Владимирской области выросло до 1249
10:31Число случаев заражения коронавирусом в ДНР достигло 181
Лента новостейМолния