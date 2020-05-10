В Мексике выявили 1938 случаев заражения коронавирусом

МЕХИКО, 10 мая - РИА Новости. Общее число заражений новым Общее число заражений новым коронавирусом Мексике достигло 33 460, скончались 3353 человека с коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщил в ходе пресс-конференции глава эпидемиологии минздрава Мексики Хосе Луис Аломиа.

"За всё время выявлены 33 460 случаев COVID-19, четвертая часть из них, 8283 человека - это активные случаи заболевания", - сказал Аломиа, трансляция конференции опубликована на странице ведомства в Twitter.

Первый случай COVID-19 был выявлен в Мексике 28 февраля. По данным властей, за последние сутки общее число случаев выросло на 1938, до 33460, число активных случаев с синдромами, проявившимися в последние 14 дней, достигло 8283 (+235).

Число погибших пациентов с коронавирусом достигло 3353 (+193 за день), еще 252 летальных случая отмечены как подозрительные. Власти изучают 20 887 подозрений на вирус, общее число исследованных пациентов - 128 148 (+4702).

Наибольшее число болеющих COVID-19 зафиксированы сейчас в Мехико (2152 случая) и штате Мехико (1179). Страна, по оценкам минздрава, находится на пике эпидемии коронавируса, карантинные меры будут действовать до 30 мая с возможностью постепенной отмены в наименее пострадавших регионах с 18 мая.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 3,8 миллиона случаев заражения, более 265 тысяч человек скончались.