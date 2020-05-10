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Во время акции протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе. 23 января 2019
Попытка госпереворота в Венесуэле
2020-05-10T07:32
https://ria.ru/20200510/1571233186.html
В Венесуэле арестовали двух американцев за попытку вторжения
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571012692_0:3:1747:986_1036x0_80_0_0_8e3bf73ad7e3c6f6f5eb556b2e273906.jpg
РИА Новости

В Венесуэле арестовали двух американцев за попытку вторжения

04:15 10.05.2020 (обновлено: 07:32 10.05.2020)
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© REUTERS / Venezuelan government TVВенесуэльские военные перевозят подозреваемого в предполагаемом вторжении
Венесуэльские военные перевозят подозреваемого в предполагаемом вторжении
© REUTERS / Venezuelan government TV
КАРАКАС, 10 мая - РИА Новости. В Венесуэле заключили под стражу двух американцев, обвиняемых в участии в неудавшейся попытке морского вторжения в страну.
"Национальный суд по делам, связанным с терроризмом, постановил заключить под стражу американских граждан Люка Александра Денмана и Айрана Берри за предполагаемое совершение преступления, связанного с терроризмом, незаконным оборотом оружия", - говорится в заявлении Верховного суда Венесуэлы.
Под арест отправлены и другие задержанные.
Ранее Генпрокуратура Венесуэлы выдала 22 ордера на арест предполагаемых участников провалившегося морского вторжения, в международный розыск объявлены глава ЧВК Silvercorp Джордан Гудро, оппозиционный депутат из команды оппозиционера Хуана Гуаидо Серхио Вергара и политконсультант из Майами Хуан Хосе Рендон, обвиняемые в организации нападения.
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В начале мая глава МВД Венесуэлы Нестор Ревероль заявил, что власти предотвратили морское вторжение колумбийских боевиков со стороны штата Ла-Гуайра. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что целью нападения было его убийство. По данным МВД, боевики попытались вторгнуться в страну на быстроходных катерах. Председатель учредительного собрания Диосдадо Кабельо уточнил, что восемь нападавших убиты.
Власти страны задержали за участие в нападении 31 человека. Мадуро сообщил, что среди них двое граждан США, которых он назвал сотрудниками личной охраны Дональда Трампа. Сам глава Белого дома заявил о непричастности к случившемуся.
США, в отличие от России и многих других стран, с января 2019 года не признают Мадуро президентом страны и считают временным главой государства лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуаидо, незаконно провозгласившего себя президентом. Дипломатического присутствия в Венесуэле у Вашингтона нет. В конце марта Минюст США обвинил Мадуро и еще 15 членов руководства страны в причастности к наркоторговле и отмывании денег.
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