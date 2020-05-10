В Венесуэле арестовали двух американцев за попытку вторжения

"Национальный суд по делам, связанным с терроризмом, постановил заключить под стражу американских граждан Люка Александра Денмана и Айрана Берри за предполагаемое совершение преступления, связанного с терроризмом, незаконным оборотом оружия", - говорится в заявлении Верховного суда Венесуэлы.