В Бразилии число умерших от коронавируса превысило 10 тысяч человек

"Десять тысяч человек, любимых и важных для других, полных мечтаний, прервали свою жизнь. В знак солидарности с этой болью, из уважения к гибели 10 тысяч бразильцев Национальный конгресс устанавливает официальный трехдневный траур", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте палаты депутатов.