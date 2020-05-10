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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-10T04:52
https://ria.ru/20200510/1571233141.html
В Бразилии число умерших от коронавируса превысило 10 тысяч человек
https://cdn24.img.ria.ru/images/156366/76/1563667616_0:234:3000:1922_1036x0_80_0_0_80e5c7ab8c6a9e2a152ba44a021a05ba.jpg
РИА Новости

В Бразилии число умерших от коронавируса превысило 10 тысяч человек

04:13 10.05.2020 (обновлено: 04:52 10.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкБразилия
Бразилия
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Бразилия. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС/МЕХИКО, 10 мая - РИА Новости. Число погибших от коронавируса в Бразилии превысило 10 тысяч, за сутки скончались 730 человек, парламент страны объявил трехдневный траур.
Согласно обновленным данным минздрава Бразилии, в стране диагностировано 155 939 случаев заболевания COVID-19, за сутки выявлено 10 611 новых случаев. Общее число жертв составляет 10 627.
Всего выздоровели 61 685 пациентов, это 39,6% от всех заболевших.
Врачи анализируют причины 1880 подозрительных летальных случаев.
В субботу спикеры двух палат Бразильского национального конгресса выпустили совместное заявление, в котором принесли соболезнования в связи с гибелью людей от пандемии и объявили официальный трехдневный траур.
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"Десять тысяч человек, любимых и важных для других, полных мечтаний, прервали свою жизнь. В знак солидарности с этой болью, из уважения к гибели 10 тысяч бразильцев Национальный конгресс устанавливает официальный трехдневный траур", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте палаты депутатов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,8 миллиона случаев заражения, свыше 265 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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