В Бразилии число умерших от коронавируса превысило 10 тысяч человек

БУЭНОС-АЙРЕС/МЕХИКО, 10 мая - РИА Новости. Число погибших от коронавируса в Бразилии превысило 10 тысяч, за сутки скончались 730 человек, парламент страны объявил трехдневный траур.
Согласно обновленным данным минздрава Бразилии, в стране диагностировано 155 939 случаев заболевания COVID-19, за сутки выявлено 10 611 новых случаев. Общее число жертв составляет 10 627.
Всего выздоровели 61 685 пациентов, это 39,6% от всех заболевших.
Врачи анализируют причины 1880 подозрительных летальных случаев.
В субботу спикеры двух палат Бразильского национального конгресса выпустили совместное заявление, в котором принесли соболезнования в связи с гибелью людей от пандемии и объявили официальный трехдневный траур.
"Десять тысяч человек, любимых и важных для других, полных мечтаний, прервали свою жизнь. В знак солидарности с этой болью, из уважения к гибели 10 тысяч бразильцев Национальный конгресс устанавливает официальный трехдневный траур", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте палаты депутатов.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 3,8 миллиона случаев заражения, свыше 265 тысяч человек скончались.
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