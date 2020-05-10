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2020-05-10T03:25
https://ria.ru/20200510/1571232866.html
Минюст просят разъяснить, когда браки можно будет заключать дистанционно
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564664039_0:77:3072:1805_1036x0_80_0_0_26664a9c3cb8972d8d8cf40376d383e2.jpg
РИА Новости

Минюст просят разъяснить, когда браки можно будет заключать дистанционно

03:25 10.05.2020
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© Depositphotos / Ruslan GrigorievМолодожены
Молодожены
© Depositphotos / Ruslan Grigoriev
Молодожены. Архивное фото
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов просит Минюст разъяснить, как продвигается работа по обеспечению дистанционной регистрации браков и когда такой механизм может быть запущен.
В начале апреля на фоне ситуации с коронавирусом Минюст сообщил о планах отложить заключение браков и регистрацию разводов до 1 июня. Как отмечалось, в исключительных случаях, если перенос невозможен, церемония должна проводиться без посторонних. Позднее премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минюсту и региональным властям по возможности организовать "предоставление государственных услуг по регистрации актов гражданского состояния в дистанционной форме".
Милонов в ближайшее время направит письмо (текст есть в распоряжении РИА Новости) министру юстиции Константину Чуйченко с просьбой разъяснить, как исполняется поручение премьера.
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"На мой адрес поступают многочисленные сообщения от избирателей, которые жалуются, что более месяца не могут официально оформить свои отношения. Люди сетуют, что лишены возможности узаконить свои отношения: например они не могут воспользоваться льготной ипотекой. Пары находятся в постоянном стрессе из-за переноса дат регистрации", - пишет Милонов в обращении.
Депутат отмечает, что даже в суровые годы Великой Отечественной заключались браки на фронте.
"А сейчас наша страна уже более месяца не слышит радостных тостов "Горько!". Это печально, и ситуация требует решительных действий. В данной связи прошу вас сообщить о ходе внедрения дистанционного механизма заключения браков, а также о предполагаемом времени запуска данной возможности для граждан", - говорится в обращении Милонова.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Виталий МилоновМихаил МишустинГосдума РФКонстантин ЧуйченкоОбщество
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