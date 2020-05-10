Минюст просят разъяснить, когда браки можно будет заключать дистанционно

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Депутат Депутат Госдумы Виталий Милонов просит Минюст разъяснить, как продвигается работа по обеспечению дистанционной регистрации браков и когда такой механизм может быть запущен.

В начале апреля на фоне ситуации с коронавирусом Минюст сообщил о планах отложить заключение браков и регистрацию разводов до 1 июня. Как отмечалось, в исключительных случаях, если перенос невозможен, церемония должна проводиться без посторонних. Позднее премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минюсту и региональным властям по возможности организовать "предоставление государственных услуг по регистрации актов гражданского состояния в дистанционной форме".

Милонов в ближайшее время направит письмо (текст есть в распоряжении РИА Новости) министру юстиции Константину Чуйченко с просьбой разъяснить, как исполняется поручение премьера.

"На мой адрес поступают многочисленные сообщения от избирателей, которые жалуются, что более месяца не могут официально оформить свои отношения. Люди сетуют, что лишены возможности узаконить свои отношения: например они не могут воспользоваться льготной ипотекой. Пары находятся в постоянном стрессе из-за переноса дат регистрации", - пишет Милонов в обращении.

Депутат отмечает, что даже в суровые годы Великой Отечественной заключались браки на фронте.