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Культура
2020-05-10T03:20
https://ria.ru/20200510/1571232830.html
Эксперты рассказали о восстановлении российской музыкальной индустрии
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РИА Новости

Эксперты рассказали о восстановлении российской музыкальной индустрии

03:20 10.05.2020
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© Фото : Pixabay/ PexelsМужчина играет на гитаре
Мужчина играет на гитаре
© Фото : Pixabay/ Pexels
Мужчина играет на гитаре. Архивное фото
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Российская музыкальная индустрия после кризиса, вызванного коронавирусом, будет восстанавливаться при благоприятном сценарии до двух лет, после снятия всех ограничений можно будет организовывать концерты, соблюдая определенные меры безопасности, например, "всем быть в масках", однако люди могут побояться принимать участие в массовых мероприятиях, такое мнение в беседе с РИА Новости выразили представители отрасли.
Ранее сообщалось, что в связи с прекращением концертной деятельности из-за угрозы распространения коронавируса убытки музыкальной индустрии в России могут составить до 20 миллиардов рублей.
"После карантина Российский музыкальный союз планирует начать постепенно возвращаться к привычной деятельности, осуществлять проекты, соответствующие текущей эпидемиологической ситуации. Вынужденная пауза в концертной деятельности – большая проблема для отрасли. Никто не может сказать точно, сколько она продлится, и тем более, сколько времени займет возвращение к прежнему режиму работы", - рассказали в пресс-службе Российского музыкального союза.
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По мнению продюсера Яны Рудковской маловероятно, что до осени будут какие-то активности и массовые мероприятия. "Раскачается все, на мой взгляд, ближе к Новому году. Люди начнут активно ходить на публичные мероприятия где-то в октябре-ноябре, не раньше. Очень надеюсь, что на наши декабрьские новогодние шоу придут родители с детьми", - сообщила она РИА Новости.
Представители отрасли опасаются, что после снятия ограничительных мер люди могут с неохотой приобретать билеты на концерты. По мнению исполнительного директора концертного агентства T.C.I., которое занимается организацией концертов зарубежных артистов, Сергея Подгорного, новые мероприятия на 2020 год не планируются, и весьма вероятно, что зрители побоятся принимать участие в концертах, даже если ограничительные меры снимут.
"Очень может быть такое. Падение, а то и отсутствие, доходов зрителей определенно скорректирует спрос на билеты. Есть и опасение второй волны вируса. С другой стороны, народ изрядно скучает по концертам и любимым исполнителям. Оптимистично рассчитываем начать работу в сентябре 2020 года. Но при этом все понимают возможность скверного расклада, когда запрет на мероприятия могут продлить до конца года, если не дальше. В любом случае, очевидно, что снятие мер будет происходить постепенно, и проведение массовых мероприятий будет разрешено в самую последнюю очередь. Полная реабилитация и регенерация рынка может занять до двух лет", - добавил он.
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Развлечения под ударом

По словам композитора и продюсера Игоря Матвиенко, у индустрии есть большой опыт по преодолению кризисных событий, в первую очередь во время которых всегда страдают сферы рекламы и развлечений, дольше всего и выходящие впоследствии из кризисной ситуации.
"Тоже самое будет и сейчас. Все будет восстанавливаться в течение минимум года - это оптимистичные прогнозы. Какие сейчас концерты, когда люди думают, что им есть и как кредит выплачивать? Это будет в последнюю очередь и очень небыстро. Кроме того, сильно поменяется музыкальный рынок: какие-то артисты, которые были недавно популярны из интернет-волны, исчезнут", - поделился собеседник агентства.
В Российском музыкальном союзе отметили, что первое время, безусловно, придется строго соблюдать повышенные меры безопасности при организации концертов. "Возможно, онлайн-выступления музыкантов сначала сменят концерты с ограниченным количеством зрителей в зале и рассадкой гостей с соблюдением принципов социального дистанцирования. В любом случае даже частичное возвращение зрителей в залы уже будет долгожданным прорывом", - добавили в организации.
Подгорный также считает, что с определенными мерами безопасности, которые впоследствии могут быть приняты после окончания пандемии, можно будет работать и организовывать концерты. "Если будут ограничения на уровне "все в масках" или "держите дистанцию в очереди" - с этим можно работать. Но с ограничениями, вроде, "два метра до соседа" в зале, боюсь, что никак. В зале, допустим, на 1000 человек таким образом поместится не более 200 зрителей. Билет по дикой стоимости никто не купит, а по нормальной стоимости зал будет ничтожным. Это просто не имеет экономического смысла", - заключил он.
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