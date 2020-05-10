Эксперты рассказали о восстановлении российской музыкальной индустрии

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Российская музыкальная индустрия после кризиса, вызванного Российская музыкальная индустрия после кризиса, вызванного коронавирусом , будет восстанавливаться при благоприятном сценарии до двух лет, после снятия всех ограничений можно будет организовывать концерты, соблюдая определенные меры безопасности, например, "всем быть в масках", однако люди могут побояться принимать участие в массовых мероприятиях, такое мнение в беседе с РИА Новости выразили представители отрасли.

Ранее сообщалось, что в связи с прекращением концертной деятельности из-за угрозы распространения коронавируса убытки музыкальной индустрии в России могут составить до 20 миллиардов рублей.

"После карантина Российский музыкальный союз планирует начать постепенно возвращаться к привычной деятельности, осуществлять проекты, соответствующие текущей эпидемиологической ситуации. Вынужденная пауза в концертной деятельности – большая проблема для отрасли. Никто не может сказать точно, сколько она продлится, и тем более, сколько времени займет возвращение к прежнему режиму работы", - рассказали в пресс-службе Российского музыкального союза.

По мнению продюсера Яны Рудковской маловероятно, что до осени будут какие-то активности и массовые мероприятия. "Раскачается все, на мой взгляд, ближе к Новому году. Люди начнут активно ходить на публичные мероприятия где-то в октябре-ноябре, не раньше. Очень надеюсь, что на наши декабрьские новогодние шоу придут родители с детьми", - сообщила она РИА Новости.

Представители отрасли опасаются, что после снятия ограничительных мер люди могут с неохотой приобретать билеты на концерты. По мнению исполнительного директора концертного агентства T.C.I., которое занимается организацией концертов зарубежных артистов, Сергея Подгорного, новые мероприятия на 2020 год не планируются, и весьма вероятно, что зрители побоятся принимать участие в концертах, даже если ограничительные меры снимут.

"Очень может быть такое. Падение, а то и отсутствие, доходов зрителей определенно скорректирует спрос на билеты. Есть и опасение второй волны вируса. С другой стороны, народ изрядно скучает по концертам и любимым исполнителям. Оптимистично рассчитываем начать работу в сентябре 2020 года. Но при этом все понимают возможность скверного расклада, когда запрет на мероприятия могут продлить до конца года, если не дальше. В любом случае, очевидно, что снятие мер будет происходить постепенно, и проведение массовых мероприятий будет разрешено в самую последнюю очередь. Полная реабилитация и регенерация рынка может занять до двух лет", - добавил он.

Развлечения под ударом

По словам композитора и продюсера Игоря Матвиенко, у индустрии есть большой опыт по преодолению кризисных событий, в первую очередь во время которых всегда страдают сферы рекламы и развлечений, дольше всего и выходящие впоследствии из кризисной ситуации.

"Тоже самое будет и сейчас. Все будет восстанавливаться в течение минимум года - это оптимистичные прогнозы. Какие сейчас концерты, когда люди думают, что им есть и как кредит выплачивать? Это будет в последнюю очередь и очень небыстро. Кроме того, сильно поменяется музыкальный рынок: какие-то артисты, которые были недавно популярны из интернет-волны, исчезнут", - поделился собеседник агентства.

В Российском музыкальном союзе отметили, что первое время, безусловно, придется строго соблюдать повышенные меры безопасности при организации концертов. "Возможно, онлайн-выступления музыкантов сначала сменят концерты с ограниченным количеством зрителей в зале и рассадкой гостей с соблюдением принципов социального дистанцирования. В любом случае даже частичное возвращение зрителей в залы уже будет долгожданным прорывом", - добавили в организации.