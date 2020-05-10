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Распространение нового коронавируса
2020-05-10T03:09
https://ria.ru/20200510/1571232740.html
Итальянские музеи рассказали о работе после пандемии
https://cdn24.img.ria.ru/images/57126/16/571261695_0:75:800:525_1036x0_80_0_0_33b6e5bdbe0469bf8241895aac8b4ca9.jpg
РИА Новости

Итальянские музеи рассказали о работе после пандемии

03:09 10.05.2020
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© Фото : SailkoГалерея Уффици
Галерея Уффици
© Фото : Sailko
Галерея Уффици. Архивное фото
РИМ, 10 мая – РИА Новости, Александр Логунов. Ведущие музеи Апеннин ожидают указаний от властей относительно возможности снова открыть свои двери для посетителей. Их представители в разговоре с РИА Новости рассказали, какие меры галереи предусмотрели для защиты публики и насколько они готовы к ее приему.
С 4 мая Италия сняла часть серьезных ограничений, действовавших в стране c середины марта из-за распространения коронавируса. Нынешний пакет мер продлится еще две недели, но при благоприятном течении событий с 18 мая вступят в силу новые разрешения. Планируется, что тогда работу смогут возобновить музеи, галереи и библиотеки.

Термосканеры и маски

Флорентийская Галерея Уффици (Gallerie degli Uffizi) готовит для любителей искусства термосканеры на входе, а для своих сотрудников – перчатки и защитные маски.
"Что касается даты, нужно дождаться министерства. Мы определимся с ней, когда получим директивы. "Уффици" готовы к открытию и подготовили целый ряд процедур, чтобы избежать заражения: маски и перчатки для сотрудников, дезинфицирующий гель для посетителей и сотрудников на входе и в туалетах, рамки термосканеров на входе", - заявил РИА Новости представитель знаменитого музея.
По его словам, галерея будет отслеживать число посетителей. Для того, чтобы их ограничить, вход в музей будет по расписанию в конкретное время.
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Говоря о забронированных билетах, сотрудник Уффици подчеркнул, что они продолжат действовать. Для тех, кто заказывал их в период закрытия, будут выпущены новые билеты.
Директор флорентийской галереи Эйке Шмидт в свою очередь подчеркнул, что открытие музея пройдет "без триумфа и праздника", так как чрезвычайная ситуация из-за эпидемии коронавируса еще не закончилась. Он объяснил, что раньше галерея могла принять до 900 посетителей с тем, чтобы на одного человека приходилось 22 метра пространства.
"Теперь это число (посетителей) будет сокращено", - сказал Шмидт, отметив, что после снятия карантина "Уффици" проведут сразу три специальных выставки. Одна из них, выставка работ итальянской художницы эпохи барокко Джованны Гарцони, уже готова и откроется спустя несколько дней после открытия работы.
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Ждут указаний властей

Особое внимание в свете перезапуска работы итальянских музеев приковано к римской галерее Scuderie del Quirinale ("Квиринальские конюшни"), где в марте открылась грандиозная выставка работ Рафаэля. Из-за введенного карантина она успела проработать всего три дня, за которые успела принять 6 тысяч посетителей. Всего же на выставку было продано 77 тысяч билетов. Для тех, кто так и не смог ими воспользоваться, музей предусмотрел процедуру возврата, однако о преждевременном закрытии выставки речи пока не идет.
Как сообщала ранее газета La Repubblica, организаторы работают над возможностью ее продолжения, несмотря на то, что по расписанию она должна закрыться 2 июня.
"Относительно открытия галереи в эти дни мы взвешиваем множество аспектов, среди которых введение изменений на вход для сохранения безопасной дистанции", - сказал представитель Scuderie.
Указаний от министерства пока не получила и Пинакотека Брера (Pinacoteca di Brera). В миланской галерее сообщили, что вестей о новой дате открытия ждут 13-14 мая.
"Пока ничего не предусмотрено, но мы прорабатываем различные планы. Они будут учитывать критерии гостеприимства и заботы о посетителях и обеспечения их безопасности", - сказал сотрудник пресс-службы пинакотеки.
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Директор картинной галереи Джеймс Брэдберн подчеркнул, что говорить о ее открытии еще рано.
"Мы прилагаем все усилия, чтобы закончить подготовку и снова открыть двери музея и библиотеки для публики. Медленно, внимательно и осторожно. "Брера" должна быть островком спокойствия. Аудитория вернется, но медленно, и, возможно, мы никогда не увидим количество посетителей, которые у нас были раньше. Мир пост-пандемии это терра инкогнита, и мы точно знаем, что он никогда не будет таким, как прежде", - заявил Брэдберн.
Музеи Ватикана, хотя и не относятся к итальянской юрисдикции, также не смогли подтвердить, что готовы открыться через 10 дней.
"Из-за неопределенности нынешних обстоятельств на ваши вопросы мы ответить не можем. Музеи Ватикана – сложная вещь, как и большая часть подобных структур в Италии. Очень мало из них смогут открыться 18 мая", - сказала РИА Новости сотрудница ватиканской галереи.
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