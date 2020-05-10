Итальянские музеи рассказали о работе после пандемии

РИМ, 10 мая – РИА Новости, Александр Логунов. Ведущие музеи Апеннин ожидают указаний от властей относительно возможности снова открыть свои двери для посетителей. Их представители в разговоре с РИА Новости рассказали, какие меры галереи предусмотрели для защиты публики и насколько они готовы к ее приему.

С 4 мая Италия сняла часть серьезных ограничений, действовавших в стране c середины марта из-за распространения коронавируса. Нынешний пакет мер продлится еще две недели, но при благоприятном течении событий с 18 мая вступят в силу новые разрешения. Планируется, что тогда работу смогут возобновить музеи, галереи и библиотеки.

Термосканеры и маски

Флорентийская Галерея Уффици (Gallerie degli Uffizi) готовит для любителей искусства термосканеры на входе, а для своих сотрудников – перчатки и защитные маски.

"Что касается даты, нужно дождаться министерства. Мы определимся с ней, когда получим директивы. "Уффици" готовы к открытию и подготовили целый ряд процедур, чтобы избежать заражения: маски и перчатки для сотрудников, дезинфицирующий гель для посетителей и сотрудников на входе и в туалетах, рамки термосканеров на входе", - заявил РИА Новости представитель знаменитого музея.

По его словам, галерея будет отслеживать число посетителей. Для того, чтобы их ограничить, вход в музей будет по расписанию в конкретное время.

Говоря о забронированных билетах, сотрудник Уффици подчеркнул, что они продолжат действовать. Для тех, кто заказывал их в период закрытия, будут выпущены новые билеты.

Директор флорентийской галереи Эйке Шмидт в свою очередь подчеркнул, что открытие музея пройдет "без триумфа и праздника", так как чрезвычайная ситуация из-за эпидемии коронавируса еще не закончилась. Он объяснил, что раньше галерея могла принять до 900 посетителей с тем, чтобы на одного человека приходилось 22 метра пространства.

"Теперь это число (посетителей) будет сокращено", - сказал Шмидт, отметив, что после снятия карантина "Уффици" проведут сразу три специальных выставки. Одна из них, выставка работ итальянской художницы эпохи барокко Джованны Гарцони, уже готова и откроется спустя несколько дней после открытия работы.

Ждут указаний властей

Особое внимание в свете перезапуска работы итальянских музеев приковано к римской галерее Scuderie del Quirinale ("Квиринальские конюшни"), где в марте открылась грандиозная выставка работ Рафаэля. Из-за введенного карантина она успела проработать всего три дня, за которые успела принять 6 тысяч посетителей. Всего же на выставку было продано 77 тысяч билетов. Для тех, кто так и не смог ими воспользоваться, музей предусмотрел процедуру возврата, однако о преждевременном закрытии выставки речи пока не идет.

Как сообщала ранее газета La Repubblica, организаторы работают над возможностью ее продолжения, несмотря на то, что по расписанию она должна закрыться 2 июня.

"Относительно открытия галереи в эти дни мы взвешиваем множество аспектов, среди которых введение изменений на вход для сохранения безопасной дистанции", - сказал представитель Scuderie.

Указаний от министерства пока не получила и Пинакотека Брера (Pinacoteca di Brera). В миланской галерее сообщили, что вестей о новой дате открытия ждут 13-14 мая.

"Пока ничего не предусмотрено, но мы прорабатываем различные планы. Они будут учитывать критерии гостеприимства и заботы о посетителях и обеспечения их безопасности", - сказал сотрудник пресс-службы пинакотеки.

Директор картинной галереи Джеймс Брэдберн подчеркнул, что говорить о ее открытии еще рано.

"Мы прилагаем все усилия, чтобы закончить подготовку и снова открыть двери музея и библиотеки для публики. Медленно, внимательно и осторожно. "Брера" должна быть островком спокойствия. Аудитория вернется, но медленно, и, возможно, мы никогда не увидим количество посетителей, которые у нас были раньше. Мир пост-пандемии это терра инкогнита, и мы точно знаем, что он никогда не будет таким, как прежде", - заявил Брэдберн.

Музеи Ватикана , хотя и не относятся к итальянской юрисдикции, также не смогли подтвердить, что готовы открыться через 10 дней.

"Из-за неопределенности нынешних обстоятельств на ваши вопросы мы ответить не можем. Музеи Ватикана – сложная вещь, как и большая часть подобных структур в Италии. Очень мало из них смогут открыться 18 мая", - сказала РИА Новости сотрудница ватиканской галереи.