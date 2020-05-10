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Распространение нового коронавируса
2020-05-10T03:06
https://ria.ru/20200510/1571232697.html
Эксперты рассказали о росте продаж спорттоваров в России
https://cdn22.img.ria.ru/images/realty/40807/66/408076662_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_d7b6d1a5ffcb1a4d0b35125078ab6e21.jpg
РИА Новости

Эксперты рассказали о росте продаж спорттоваров в России

03:06 10.05.2020
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкМагазин спортивных товаров
Магазин спортивных товаров
© РИА Новости / Антон Денисов
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Магазин спортивных товаров. Архивное фото
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Продажи товаров для занятия спортом в России на фоне режимов самоизоляции выросли более чем вдвое, сказано в исследовании крупнейшего в РФ оператора фискальных данных "Платформа ОФД", имеющемся в распоряжении РИА Новости.
Эксперты сравнили агрегированные данные о продажах, поступающие с более чем 900 тысяч касс со всей России, и сравнили полученные результаты с данными за прошлый год.
"Средний чек покупки спорттоваров составил 4929 рублей, что на 74% выше, чем в прошлом году. Объем продаж вырос на 133%, число покупок увеличилось на 34%", - подсчитали аналитики.
При этом средняя стоимость покупки товаров, относящихся к электронике, в апреле составила 6698 рублей, что на 41% выше, чем в прошлом году. Однако число таких покупок уменьшилось на 28%, и объем продаж увеличился лишь на 2%.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. Большинство субъектов РФ ввело режим самоизоляции или другие ограничения для профилактики коронавируса.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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