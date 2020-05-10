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РИА Наука
2020-05-10T04:20
https://ria.ru/20200510/1571232659.html
Источник рассказал, когда будет следующий российский космический пуск
https://cdn25.img.ria.ru/images/155255/66/1552556667_0:81:1920:1161_1036x0_80_0_0_5c0edc14b604fe948a1802652b0d8140.jpg
РИА Новости

Источник рассказал, когда будет следующий российский космический пуск

03:04 10.05.2020 (обновлено: 04:20 10.05.2020)
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CC0 / skeeze / Вид Земли с МКС
Вид Земли с МКС
CC0 / skeeze /
Вид Земли с МКС. Архивное фото
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Очередной старт российской космической ракеты-носителя намечен на вторую половину мая, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
В конце апреля генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил на своей странице в Twitter, что в мае запуски с российских космодромов продолжатся.
"Следующий российский космический пуск ожидается во второй половине мая", - сказал собеседник агентства, не приведя никаких других подробностей.
В Роскосмосе не стали комментировать РИА Новости данную информацию.
Ранее Рогозин заявлял, что в 2020 году планируется выполнить 33 космических пуска. К настоящему времени выполнено шесть стартов: четыре с космодрома Байконур и два - с космодрома Плесецк.
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РИА НаукаПлесецк (космодром)Космос - РИА НаукаРоскосмосДмитрий Рогозин
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