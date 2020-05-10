Источник рассказал, когда будет следующий российский космический пуск

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Очередной старт российской космической ракеты-носителя намечен на вторую половину мая, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
В конце апреля генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил на своей странице в Twitter, что в мае запуски с российских космодромов продолжатся.
"Следующий российский космический пуск ожидается во второй половине мая", - сказал собеседник агентства, не приведя никаких других подробностей.
В Роскосмосе не стали комментировать РИА Новости данную информацию.
Ранее Рогозин заявлял, что в 2020 году планируется выполнить 33 космических пуска. К настоящему времени выполнено шесть стартов: четыре с космодрома Байконур и два - с космодрома Плесецк.