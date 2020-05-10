Немецкий политик призвал помнить, кто освободил Берлин

Как отметил политик, именно освобождение Берлина стало поводом к капитуляции нацистской Германии, и забывать об этом не следует.

Баум выразил убеждение, что современная демократия может быть убедительной, только если немцы всегда будут помнить об освобождении от нацизма. Политик назвал опасным современное мышление, допускающее, что во времена нацисткой Германии все было не так уж и плохо, и что немцы на самом деле оказались жертвами.