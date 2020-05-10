Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Юнармейцы во время передачи кисетов с землей с мест захоронений советских воинов с территорий иностранных государств
75 лет Великой Победы
2020-05-10T02:28
https://ria.ru/20200510/1571232545.html
Немецкий политик призвал помнить, кто освободил Берлин
https://cdn22.img.ria.ru/images/152037/66/1520376662_0:204:3081:1937_1036x0_80_0_0_68b3f3ed40a70844913091f5fbc7aa11.jpg
РИА Новости

Немецкий политик призвал помнить, кто освободил Берлин

02:28 10.05.2020
62482
© РИА Новости / Владимир Гребнев / Перейти в фотобанкЗнамя Победы на здании Рейхстага в Берлине
Знамя Победы на здании Рейхстага в Берлине
© РИА Новости / Владимир Гребнев
Перейти в фотобанк
Знамя Победы на здании Рейхстага в Берлине. Архивное фото
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Советские войска освободили Берлин и Германию в целом от нацистов ценой невероятных человеческих жертв, и об этом необходимо помнить. Такое мнение в интервью радиостанции Deutschlandfunk выразил бывший министр внутренних дел ФРГ, член Свободной демократической партии, адвокат, общественный деятель в области защиты прав человека Герхарт Баум.
Как отметил политик, именно освобождение Берлина стало поводом к капитуляции нацистской Германии, и забывать об этом не следует.
Президент РФ Владимир Путин
8 мая, 16:2075 лет Великой Победы
Путин: СССР пытаются уравнять с нацистами, но нам оправдываться не за что
Баум выразил убеждение, что современная демократия может быть убедительной, только если немцы всегда будут помнить об освобождении от нацизма. Политик назвал опасным современное мышление, допускающее, что во времена нацисткой Германии все было не так уж и плохо, и что немцы на самом деле оказались жертвами.
Память нужно передавать молодым поколениям, подчеркнул Баум.
Власти России не раз заявляли о том, что некоторые европейские страны пытаются переписать историю. Президент Владимир Путин отметил, что Москва обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации ее истории.
Глава государства отметил, что Россия будет помнить вклад в разгром нацизма союзников по антигитлеровской коалиции и всех, кто боролся в подполье, а также о миллионах погибших людей.
Президент РФ Владимир Путин
8 мая, 15:0775 лет Великой Победы
Путин объяснил попытки переписать историю в некоторых странах
27700113
Обсудить 5
75 лет Великой ПобедыВладимир ПутинГерманияБерлин (город)
Популярные комментарии
Видимо у какого-то немецкого политика внезапно счёт на карточке пополнился. Ведь как известно немцев хлебом не корми дай похвалить СССР и их проигрыш в войне 9го мая.
10 мая, 02:46
Свобода Слова
3010543
Это низость. Благодаря решению Сталина Германия существует как государство. Да и немецких антифашистов было немало. Многие обычные немцы служили в вермахте под страхом казни их семей нацистами. Сейчас в ВСУ похожая ситуация. А вы низкий человек. Или ваши предки служили на стороне проигравших.
10 мая, 02:52
Андрей Романов
4711003
Рекомендуем
Москва
Москвичей предупредили о резком похолодании
Девушка в защитной маске
Врач призвала остаться 12 мая дома
Девушки в медицинских масках
Россиян до конца года ждут еще одни длинные выходные
В Британии опубликовали последние сообщения нацистов
В Британии опубликовали последние сообщения нацистов
Геннадий Онищенко
Онищенко назвал снижение заболеваемости COVID-19 хорошим признаком
Сотрудник магазина оформляет витрину
Определены сроки открытия магазинов одежды в России
Женщина в защитной маске покупает продукты в гипермаркете
Власти Москвы объяснили, в каких случаях маски и перчатки обязательны
Строительство трубопровода Северный поток — 2
Польша требует российских денег и пытается "закрыть Европу"
Женщина на велосипеде в Ухане, провинция Хубэй
В Ухане впервые за долгое время выявили новый случай заболевания COVID-19
Аппарат искусственной вентиляции легких
Врачи не делают прогнозов: юморист Трушкин госпитализирован с COVID-19
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи на саммите G20 в Осаке. 29 июня 2019
Триллион на кону: Китай приготовился к распродаже госдолга США
Президент РФ В. Путин поздравил выпускников военных вузов и академий с Днём Победы
Путин рассказал о планах по укреплению всех видов войск
Советский офицер ведет корректировку артиллерийского огня на разрушенных улицах Берлина
Историк объяснил, почему немецкие генералы не поверили в окончание войны
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
Илон Маск обругал бывшего американского министра на русском языке
Кассир в гипермаркете
Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:10В ВСУ выявили два новых случая заражения коронавирусом
11:06Кубинцы, остающиеся в России, обратились в консульство страны
11:06Шеф-повар рассказал, как изменилось меню на Кремлевских приемах
11:04В Роспотребнадзоре оценили шансы заразиться коронавирусом в жару
11:02В Дагестане разместят граждан Азербайджана, задержавшихся в России
11:02Более 80% новых заразившихся коронавирусом в Москве младше 65 лет
11:00Россия за сутки зафиксировала четыре нарушения перемирия в Сирии
10:57В Сингапуре выявили 876 случаев заражения коронавирусом
10:54Мишустин поздравил актрису Наталью Бондарчук с 70-летием
10:51В Югре зафиксировали рекордный прирост COVID-19 за сутки
10:49В Малайзии продлили режим контроля передвижения на месяц
10:47МЧС предупредило москвичей о сильном ветре
10:46В России за сутки умерли 88 пациентов с коронавирусом
10:45В России за сутки 2390 человек выздоровели после коронавируса
10:44Наибольшее число заболевших COVID-19 за сутки зарегистрировали в Москве
10:43В России выявили 11 012 новых случаев заражения коронавирусом
10:41На Украине почти три тысячи медиков заразились коронавирусом
10:39В России ждут вывозные рейсы с Бали и Кипра
10:34Число зараженных коронавирусом во Владимирской области выросло до 1249
10:31Число случаев заражения коронавирусом в ДНР достигло 181
Лента новостейМолния