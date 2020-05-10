​Эксперт рассказал, что делать, если личные данные утекли в сеть

"Спам-сообщения и многочисленные звонки от неизвестных номеров, безусловно, являются знаком того, что ваши данные попали в открытый доступ. Но проверить наличие утечки можно и без этого: стоит лишь набрать данные в поисковике и посмотреть результаты", — советует он.