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2020-05-10T02:20
https://ria.ru/20200510/1571232452.html
​Эксперт рассказал, что делать, если личные данные утекли в сеть
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РИА Новости

​Эксперт рассказал, что делать, если личные данные утекли в сеть

02:20 10.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПрограммирование
Программирование
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. При утечке персональных данных следует предпринять одновременно несколько действий — пожаловаться в контролирующие органы и сделать все возможное для минимизации связанных с такой утечкой рисков вплоть до смены паспорта, рассказал агентству "Прайм" управляющий партнер юридической группы Novator Вячеслав Косаков.
"Спам-сообщения и многочисленные звонки от неизвестных номеров, безусловно, являются знаком того, что ваши данные попали в открытый доступ. Но проверить наличие утечки можно и без этого: стоит лишь набрать данные в поисковике и посмотреть результаты", — советует он.
Кроме того, существуют и сервисы по проверке безопасности данных, но необходимо быть очень осторожным при выборе платформы. Такие сервисы могут оказаться обычными мошенниками, которые под эгидой безопасности как раз и являются сборщиками данных для продажи.
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