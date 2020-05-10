Для родных пациентов горевшей в Москве больницы открыли горячую линию

"Для родственников пациентов, которые находились на лечении в ГКБ имени Спасокукоцкого, открыта круглосуточная горячая линия. По телефону 8 499 673 00 09 можно узнать, в какой больнице находится пациент после эвакуации из корпуса, где произошло возгорание", - говорится в сообщении.