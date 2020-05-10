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2020-05-10T07:47
https://ria.ru/20200510/1571232343.html
Для родных пациентов горевшей в Москве больницы открыли горячую линию
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РИА Новости

Для родных пациентов горевшей в Москве больницы открыли горячую линию

01:42 10.05.2020 (обновлено: 07:47 10.05.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСотрудник противопожарной службы МЧС РФ
Сотрудник противопожарной службы МЧС РФ
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Сотрудник противопожарной службы МЧС РФ. Архивное фото
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Департамент здравоохранения Москвы опубликовал на сайте номер круглосуточной горячей линии для родственников пациентов 50-й больницы, где ранее произошел пожар, чтобы те могли узнать, куда именно перевели больных после эвакуации.
Возгорание произошло в субботу вечером на первом этаже шестиэтажного лечебного корпуса больницы №50 на улице Вучетича. По информации МЧС, в 21.05 пожар ликвидировали. По словам заммэра по вопросам социального развития Анастасии Раковой, одна пациентка погибла, других пострадавших нет. В течение 30 минут была произведена эвакуация всех пациентов - 295 человек, пожар полностью ликвидирован.
"Для родственников пациентов, которые находились на лечении в ГКБ имени Спасокукоцкого, открыта круглосуточная горячая линия. По телефону 8 499 673 00 09 можно узнать, в какой больнице находится пациент после эвакуации из корпуса, где произошло возгорание", - говорится в сообщении.
Прокуратура Москвы организовала проверку соблюдения требований федерального законодательства после пожара в лечебном корпусе городской клинической больницы №50 на севере столицы,
С середины апреля больница имени Спасокукоцкого принимает пациентов с подозрением на коронавирус, для этих целей был перепрофилирован лечебный корпус №6 на 450 коек.
Автомобиль прокуратуры России
Вчера, 22:20
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Пожар в больнице №50 в МосквеМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваПроисшествия
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