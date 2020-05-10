Для родных пациентов горевшей в Москве больницы открыли горячую линию

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Департамент здравоохранения Москвы опубликовал на сайте номер круглосуточной горячей линии для родственников пациентов 50-й больницы, где ранее произошел пожар, чтобы те могли узнать, куда именно перевели больных после эвакуации.
Возгорание произошло в субботу вечером на первом этаже шестиэтажного лечебного корпуса больницы №50 на улице Вучетича. По информации МЧС, в 21.05 пожар ликвидировали. По словам заммэра по вопросам социального развития Анастасии Раковой, одна пациентка погибла, других пострадавших нет. В течение 30 минут была произведена эвакуация всех пациентов - 295 человек, пожар полностью ликвидирован.
"Для родственников пациентов, которые находились на лечении в ГКБ имени Спасокукоцкого, открыта круглосуточная горячая линия. По телефону 8 499 673 00 09 можно узнать, в какой больнице находится пациент после эвакуации из корпуса, где произошло возгорание", - говорится в сообщении.
Прокуратура Москвы организовала проверку соблюдения требований федерального законодательства после пожара в лечебном корпусе городской клинической больницы №50 на севере столицы,
С середины апреля больница имени Спасокукоцкого принимает пациентов с подозрением на коронавирус, для этих целей был перепрофилирован лечебный корпус №6 на 450 коек.