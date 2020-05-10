Онищенко назвал снижение заболеваемости COVID-19 хорошим признаком

МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. В ситуации с эпидемией В ситуации с эпидемией COVID-19 России наметился "хороший признак", заявил в эфире НСН первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко , указав на снижение коэффициента распространения коронавируса.

"Снижение коэффициента заболеваемости – хороший признак, что мы идем к началу работы по санации очагов и их закрытию", - сказал депутат.

В то же время Онищенко призвал воздержаться от "излишнего оптимизма", отметив, что нужно продолжать работать над противодействием распространению инфекции. "Конечно, ситуация в стране очень разная. И Москва – самый неблагополучный регион по распространению коронавируса. Нам нужно продолжать скрупулезную, выверенную и осторожную работу, анализировать, сколько за сутки выявлено новых больных, сколько из них относится к категории, подлежащей для госпитализации", - заявил он.

Депутат также призвал призвал россиян к дисциплине, приведя в качестве примера Швецию, которая обошлась без жестких ограничительных мер в период пандемии.

"Все у нас будет хорошо. Я уверен, если мы не растеряем ответственности, которая от нас сегодня требуется, мы получим необходимый эффект. И он будет, если мы будем с ответственностью относиться к своему здоровью, хотя бы в половину так, как в Швеции, которая благодаря отношению населения к своему здоровью ввела всего две меры ограничения – постоянное мытье рук и социальную дистанцию", - заключил Онищенко.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , число случаев заражения новым типом коронавируса в мире превысило 3,8 миллиона, умерли свыше 265 тысяч. В настоящее время Россия занимает пятое место в мире по числу зараженных коронавирусом. В стране зафиксировано 198 676 случаев COVID-19, 31 916 пациентов выздоровели. Жертвами болезни стали 1827 человек.

Россиян попросили в период эпидемии оставаться дома. Во многих регионах, включая Москву и Подмосковье, введен пропускной режим. Кроме того, приостановлено международное авиа- и железнодорожное сообщение.