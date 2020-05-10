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Распространение нового коронавируса
2020-05-10T08:20
https://ria.ru/20200510/1571232295.html
Онищенко назвал снижение заболеваемости COVID-19 хорошим признаком
https://cdn23.img.ria.ru/images/155269/91/1552699167_0:0:2370:1334_1036x0_80_0_0_3939b02bc33d855d601505e6f10cb5b8.jpg
РИА Новости

Онищенко назвал снижение заболеваемости COVID-19 хорошим признаком

01:38 10.05.2020 (обновлено: 08:20 10.05.2020)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловГеннадий Онищенко
Геннадий Онищенко
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Геннадий Онищенко. Архивное фото
МОСКВА, 10 мая – РИА Новости. В ситуации с эпидемией COVID-19 в России наметился "хороший признак", заявил в эфире НСН первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко, указав на снижение коэффициента распространения коронавируса.
"Снижение коэффициента заболеваемости – хороший признак, что мы идем к началу работы по санации очагов и их закрытию", - сказал депутат.
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В то же время Онищенко призвал воздержаться от "излишнего оптимизма", отметив, что нужно продолжать работать над противодействием распространению инфекции. "Конечно, ситуация в стране очень разная. И Москва – самый неблагополучный регион по распространению коронавируса. Нам нужно продолжать скрупулезную, выверенную и осторожную работу, анализировать, сколько за сутки выявлено новых больных, сколько из них относится к категории, подлежащей для госпитализации", - заявил он.
Депутат также призвал призвал россиян к дисциплине, приведя в качестве примера Швецию, которая обошлась без жестких ограничительных мер в период пандемии.
"Все у нас будет хорошо. Я уверен, если мы не растеряем ответственности, которая от нас сегодня требуется, мы получим необходимый эффект. И он будет, если мы будем с ответственностью относиться к своему здоровью, хотя бы в половину так, как в Швеции, которая благодаря отношению населения к своему здоровью ввела всего две меры ограничения – постоянное мытье рук и социальную дистанцию", - заключил Онищенко.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, число случаев заражения новым типом коронавируса в мире превысило 3,8 миллиона, умерли свыше 265 тысяч. В настоящее время Россия занимает пятое место в мире по числу зараженных коронавирусом. В стране зафиксировано 198 676 случаев COVID-19, 31 916 пациентов выздоровели. Жертвами болезни стали 1827 человек.
Россиян попросили в период эпидемии оставаться дома. Во многих регионах, включая Москву и Подмосковье, введен пропускной режим. Кроме того, приостановлено международное авиа- и железнодорожное сообщение.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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