Более 12 тысяч лейтенантов пополнят ряды вооруженных сил

"Выпускники Военной академии Генерального штаба, видовых академий, а также около 12 тысяч молодых лейтенантов направятся к местам дальнейшего прохождения военной службы в соответствии с полученной специальностью и уровнем подготовки. Среди них и 260 офицеров-девушек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что окончившие вузы офицеры полностью освоили программу обучения и прошли государственную итоговую аттестацию. Каждый пятый выпускник завершил обучение с отличием, а 420 офицеров получили золотые медали.

"Войска ждут пополнение. Ведется работа по подготовке к приему и вводу в строй молодых лейтенантов. За каждым будет закреплен опытный наставник. Особое внимание уделено молодым офицерским семьям, вопросам их социально-бытового обустройства, трудоустройства жен, определения детей в детские сады и школы", - добавляется в сообщении.

Уточняется, что в этом году из числа лейтенантов-выпускников выпущены 37 семейных пар, образовавшихся еще в период обучения курсантов в вузах, а всего к новым местам службы прибудут около четырех тысяч офицерских семей.