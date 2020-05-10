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2020-05-10T01:02
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Более 12 тысяч лейтенантов пополнят ряды вооруженных сил
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РИА Новости

Более 12 тысяч лейтенантов пополнят ряды вооруженных сил

01:02 10.05.2020
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© РИА Новости / Николай Журавлев / Перейти в фотобанкШевроны вооруженных сил Российской Федерации
Шевроны вооруженных сил Российской Федерации
© РИА Новости / Николай Журавлев
Перейти в фотобанк
Шевроны вооруженных сил Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Более 12 тысяч молодых лейтенантов из 36 вузов Минобороны России направятся к местам дальнейшего прохождения военной службы, сообщает министерство обороны РФ.
Президент РФ Владимир Путин поздравил выпускников военных вузов и академий министерства обороны с Днем Победы, а также с успешным завершением учебы. В день 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в 36 вузах Минобороны России проведены выпуски офицеров.
"Выпускники Военной академии Генерального штаба, видовых академий, а также около 12 тысяч молодых лейтенантов направятся к местам дальнейшего прохождения военной службы в соответствии с полученной специальностью и уровнем подготовки. Среди них и 260 офицеров-девушек", - говорится в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин
00:5275 лет Великой Победы
Путин поздравил выпускников военных вузов с Днем Победы
Отмечается, что окончившие вузы офицеры полностью освоили программу обучения и прошли государственную итоговую аттестацию. Каждый пятый выпускник завершил обучение с отличием, а 420 офицеров получили золотые медали.
"Войска ждут пополнение. Ведется работа по подготовке к приему и вводу в строй молодых лейтенантов. За каждым будет закреплен опытный наставник. Особое внимание уделено молодым офицерским семьям, вопросам их социально-бытового обустройства, трудоустройства жен, определения детей в детские сады и школы", - добавляется в сообщении.
Уточняется, что в этом году из числа лейтенантов-выпускников выпущены 37 семейных пар, образовавшихся еще в период обучения курсантов в вузах, а всего к новым местам службы прибудут около четырех тысяч офицерских семей.
Владимир Путин
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