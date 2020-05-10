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75 лет Великой Победы
2020-05-10T00:50
https://ria.ru/20200510/1571231879.html
Армии предстоит повысить интенсивность боевой учебы, заявил Путин
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/09/1571208412_0:0:2750:1548_1036x0_80_0_0_666c6ce79e841d334ded884be8ae17a3.jpg
РИА Новости

Армии предстоит повысить интенсивность боевой учебы, заявил Путин

00:50 10.05.2020
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© РИА Новости / Алексей ДружининПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в поздравлении офицерам с Днем Победы отметил, что в ближайшие годы вооруженным силам нужно будет повысить интенсивность боевой учебы, сообщение опубликовано в воскресенье на сайте Кремля.
Путин поздравил выпускников военных вузов и академий министерства обороны с Днем Победы, а также успешным завершением учёбы.

"Особо отмечу, что в ближайшие годы предстоит повысить интенсивность боевой учебы, в том числе отработать новые формы взаимодействия войск при внезапных проверках с использованием самых передовых технологий, которые определят будущий облик армии и флота России", - отметил президент.

Глава государства выразил уверенность, что офицеры будут профессионально и достойно участвовать в решении всех этих масштабных задач, эффективно применять полученные в вузах и академиях знания и навыки в ходе оперативной и боевой подготовки, в освоении современного вооружения и техники.
"И конечно, самое серьезное внимание уделите обучению своих подчиненных, воспитанию их в духе патриотизма, ответственности, уставной дисциплины", - заключил Путин.
Президент РФ В. Путин поздравил выпускников военных вузов и академий с Днём Победы
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