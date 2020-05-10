Армии предстоит повысить интенсивность боевой учебы, заявил Путин

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в поздравлении офицерам с Днем Победы отметил, что в ближайшие годы вооруженным силам нужно будет повысить интенсивность боевой учебы, сообщение опубликовано в воскресенье на сайте Кремля.
Путин поздравил выпускников военных вузов и академий министерства обороны с Днем Победы, а также успешным завершением учёбы.
"Особо отмечу, что в ближайшие годы предстоит повысить интенсивность боевой учебы, в том числе отработать новые формы взаимодействия войск при внезапных проверках с использованием самых передовых технологий, которые определят будущий облик армии и флота России", - отметил президент.
Глава государства выразил уверенность, что офицеры будут профессионально и достойно участвовать в решении всех этих масштабных задач, эффективно применять полученные в вузах и академиях знания и навыки в ходе оперативной и боевой подготовки, в освоении современного вооружения и техники.
"И конечно, самое серьезное внимание уделите обучению своих подчиненных, воспитанию их в духе патриотизма, ответственности, уставной дисциплины", - заключил Путин.