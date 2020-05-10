Армии предстоит повысить интенсивность боевой учебы, заявил Путин

Путин поздравил выпускников военных вузов и академий министерства обороны с Днем Победы, а также успешным завершением учёбы.

"Особо отмечу, что в ближайшие годы предстоит повысить интенсивность боевой учебы, в том числе отработать новые формы взаимодействия войск при внезапных проверках с использованием самых передовых технологий, которые определят будущий облик армии и флота России", - отметил президент.

Глава государства выразил уверенность, что офицеры будут профессионально и достойно участвовать в решении всех этих масштабных задач, эффективно применять полученные в вузах и академиях знания и навыки в ходе оперативной и боевой подготовки, в освоении современного вооружения и техники.