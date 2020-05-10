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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-10T01:51
https://ria.ru/20200510/1571231752.html
В Москве умерли 58 пациентов с коронавирусом
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/06/1571015087_0:164:2952:1826_1036x0_80_0_0_3ffa7311ff6d7014222f59832e477188.jpg
РИА Новости

В Москве умерли 58 пациентов с коронавирусом

00:43 10.05.2020 (обновлено: 01:51 10.05.2020)
17906
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники
Медицинские работники
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медицинские работники . Архивное фото
МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Еще 58 пациентов с коронавирусом умерли в Москве, сообщает оперативный штаб.
У всех заболевших был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19. Общее число умерших с подтвержденным коронавирусом в столице достигло 1068 человек.
Всего в России зафиксировано 198 676 случаев заражения коронавирусом (прирост за сутки составил 5,8%), 31 916 пациентов поправились. По данным на утро 9 мая жертвами вируса стали 1827 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Москва
Популярные комментарии
а по мимо коронавируса, в Москве, еще какие нибудь болезни существуют. рано или поздно, тайное станет явью и вот тогдаааааа, а вот догодайтесь, что будет тогда и чего ждать от народа, которого хотели привратить в скот? а вот тайное, очень скоро вскроется. даже быстрее чем вы думаете, господа возомнившие себя богами.
10 мая, 01:16
rrerepz133
13000010
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