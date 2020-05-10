В Москве умерли 58 пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Еще 58 пациентов с коронавирусом умерли в Москве, сообщает оперативный штаб.
У всех заболевших был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19. Общее число умерших с подтвержденным коронавирусом в столице достигло 1068 человек.
Всего в России зафиксировано 198 676 случаев заражения коронавирусом (прирост за сутки составил 5,8%), 31 916 пациентов поправились. По данным на утро 9 мая жертвами вируса стали 1827 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.