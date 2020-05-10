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75 лет Великой Победы
2020-05-10T01:29
https://ria.ru/20200510/1571231701.html
Путин заявил, что армия должна быть всегда готова ответить на угрозы
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0a/1571232194_0:172:3029:1876_1036x0_80_0_0_114a3f843a31f257e48ccef86e9b4902.jpg
РИА Новости

Путин заявил, что армия должна быть всегда готова ответить на угрозы

00:36 10.05.2020 (обновлено: 01:29 10.05.2020)
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© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин поздравил выпускников военных вузов и академий с Днём Победы
Президент РФ В. Путин поздравил выпускников военных вузов и академий с Днём Победы
© РИА Новости / РИА Новости
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МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в поздравлении офицерам с Днем Победы отметил, что армия должна быть всегда сильной, способной ответить на любые вызовы и угрозы, обеспечить суверенитет и интересы России, сообщение опубликовано в воскресенье на сайте Кремля.
Президент РФ Владимир Путин поздравил выпускников военных вузов и академий министерства обороны с Днём Победы, а также успешным завершением учёбы.
"Уроки Великой Отечественной войны, вся история страны учат нас, что наша армия должна быть всегда сильной, способной ответить на любые вызовы и угрозы, надёжно обеспечить суверенитет и национальные интересы России, безопасность и мирную жизнь наших граждан", - приводятся слова президента.
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75 лет Великой ПобедыРоссияДень ПобедыВладимир ПутинБезопасность
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