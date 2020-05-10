Путин заявил, что армия должна быть всегда готова ответить на угрозы

МОСКВА, 10 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в поздравлении офицерам с Днем Победы отметил, что армия должна быть всегда сильной, способной ответить на любые вызовы и угрозы, обеспечить суверенитет и интересы России, сообщение опубликовано в воскресенье на сайте Кремля.
Президент РФ Владимир Путин поздравил выпускников военных вузов и академий министерства обороны с Днём Победы, а также успешным завершением учёбы.
"Уроки Великой Отечественной войны, вся история страны учат нас, что наша армия должна быть всегда сильной, способной ответить на любые вызовы и угрозы, надёжно обеспечить суверенитет и национальные интересы России, безопасность и мирную жизнь наших граждан", - приводятся слова президента.