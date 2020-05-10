Помпео в годовщину выхода США из СВПД сравнил иранские власти с нацистами

"Семьдесят пять лет назад Соединенные Штаты и наши союзники выступили вместе, чтобы избавить мир от нацистов и их ненавистнической идеологии. Сегодня мы стоим перед лицом серьезной угрозы региональному миру от другого преступного режима, и мы снова призываем международное сообщество присоединиться к нам в том, чтобы остановить крупнейшего в мире спонсора антисемитизма", - говорится в его заявлении, распространенном госдепартаментом.