Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-10T04:37
https://ria.ru/20200510/1571231563.html
Помпео в годовщину выхода США из СВПД сравнил иранские власти с нацистами
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/14/1568927114_0:0:2900:1631_1036x0_80_0_0_e2490f8130d8370a0fdbecc84fcf5876.jpg
РИА Новости

Помпео в годовщину выхода США из СВПД сравнил иранские власти с нацистами

00:25 10.05.2020 (обновлено: 04:37 10.05.2020)
1667
© AP Photo / Manuel Balce CenetaГоссекретарь США Майк Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Госсекретарь США Майк Помпео. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 мая – РИА Новости. В годовщину выхода США из соглашения о Совместном всеобъемлющем плане действий по иранской ядерной программе госсекретарь США Майк Помпео сравнил иранские власти с нацистами.
"Семьдесят пять лет назад Соединенные Штаты и наши союзники выступили вместе, чтобы избавить мир от нацистов и их ненавистнической идеологии. Сегодня мы стоим перед лицом серьезной угрозы региональному миру от другого преступного режима, и мы снова призываем международное сообщество присоединиться к нам в том, чтобы остановить крупнейшего в мире спонсора антисемитизма", - говорится в его заявлении, распространенном госдепартаментом.
По его словам, спустя два года после выхода США из соглашения американцы находятся в большей безопасности, а Ближний Восток в более мирном состоянии, чем если бы США остались в рамках договора.
Вид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране
2 мая, 16:42
Страны СВПД выступят против продления оружейного эмбарго, заявили в Иране
Помпео повторил, что Вашингтон использует все дипломатические инструменты, чтобы добиться продления оружейного эмбарго в отношении Ирана, которое истекает в октябре.
Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. Договоренность в том числе предусматривала, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение пяти лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения СБ ООН.
Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.
Сергей Рябков
30 апреля, 14:43
Рябков оценил ситуацию вокруг СВПД
48104185
Обсудить 15
Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Майк ПомпеоИранСШАВ мире
Популярные комментарии
Говорящее бревно с постоянной гримассой идиотской полуулыбки! Единственная страна, которая ДЕЙСТВИТЕЛЬНО несет своими действиями угрозу миру - это сша!!!
10 мая, 00:30
kkwlinat
3300000
"...спустя два года после выхода США из соглашения американцы находятся в большей безопасности, а Ближний Восток в более мирном состоянии". Так выйдите из всех стран вместе со своими войсками, вообще удивитесь, какой Эдем наступит...
10 мая, 00:46
YSYar S
2900000
Рекомендуем
Сотрудник венесуэльского спецназа на побережье в Макуто
В Венесуэле нашли три брошенных катера с эмблемой ВМС Колумбии
Венесуэльские военные перевозят подозреваемого в предполагаемом вторжении
В Венесуэле арестовали двух американцев за попытку вторжения
Зенитное орудие стоит у развалин Рейхстага в Берлине. Май 1945 года
В Сети поспорили о взыскании с России репараций за Вторую мировую войну
Президент РФ В. Путин поздравил выпускников военных вузов и академий с Днём Победы
Путин рассказал о планах по укреплению всех видов войск
43-метровая антенна Национальной радиоастрономической обсерватории в Гринбэнке, США
ВВС США заявили о взрыве бака российской ракеты в космосе
Строительство трубопровода Северный поток — 2
Польша требует российских денег и пытается "закрыть Европу"
В Британии опубликовали последние сообщения нацистов
В Британии опубликовали последние сообщения нацистов
К.А. Вершинин (слева) в разгромленном кабинете Гитлера
Минобороны опубликовало фото полководцев, снятые весной 1945 года
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Захарова возмутилась заявлением Белого дома о победе США над нацизмом
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи на саммите G20 в Осаке. 29 июня 2019
Триллион на кону: Китай приготовился к распродаже госдолга США
Женщина на велосипеде в Ухане, провинция Хубэй
В Ухане впервые за долгое время выявили новый случай заболевания COVID-19
Геннадий Онищенко
Онищенко назвал снижение заболеваемости COVID-19 хорошим признаком
Знамя Победы на здании Рейхстага в Берлине
Немецкий политик призвал помнить, кто освободил Берлин
Барак Обама и Джо Байден
В "русском заговоре" подозреваются Обама и Байден. Оба могут сесть
Вид города Триполи, Ливия
Армия Хафтара отрицает причастность к обстрелам посольств в Триполи
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:10В ВСУ выявили два новых случая заражения коронавирусом
11:06Кубинцы, остающиеся в России, обратились в консульство страны
11:06Шеф-повар рассказал, как изменилось меню на Кремлевских приемах
11:04В Роспотребнадзоре оценили шансы заразиться коронавирусом в жару
11:02В Дагестане разместят граждан Азербайджана, задержавшихся в России
11:02Более 80% новых заразившихся коронавирусом в Москве младше 65 лет
11:00Россия за сутки зафиксировала четыре нарушения перемирия в Сирии
10:57В Сингапуре выявили 876 случаев заражения коронавирусом
10:54Мишустин поздравил актрису Наталью Бондарчук с 70-летием
10:51В Югре зафиксировали рекордный прирост COVID-19 за сутки
10:49В Малайзии продлили режим контроля передвижения на месяц
10:47МЧС предупредило москвичей о сильном ветре
10:46В России за сутки умерли 88 пациентов с коронавирусом
10:45В России за сутки 2390 человек выздоровели после коронавируса
10:44Наибольшее число заболевших COVID-19 за сутки зарегистрировали в Москве
10:43В России выявили 11 012 новых случаев заражения коронавирусом
10:41На Украине почти три тысячи медиков заразились коронавирусом
10:39В России ждут вывозные рейсы с Бали и Кипра
10:34Число зараженных коронавирусом во Владимирской области выросло до 1249
10:31Число случаев заражения коронавирусом в ДНР достигло 181
Лента новостейМолния