Путин рассказал о планах по укреплению всех видов войск

"Будем и дальше развивать, совершенствовать Вооруженные Силы. <...> Реализуем намеченные планы по укреплению всех видов и родов войск, по оснащению их передовым оружием и техникой, в том числе стратегическими, не имеющими до сих пор аналогов в мире высокоточными и гиперзвуковыми системами, беспилотными и автоматизированными ударными комплексами", — говорится в обращении главы государства, опубликованном на сайте Кремля.