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75 лет Великой Победы
2020-05-10T11:10
https://ria.ru/20200510/1571231376.html
Путин рассказал о планах по укреплению всех видов войск
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0a/1571232173_0:51:2934:1701_1036x0_80_0_0_4d9e639bf1850f0ccc4476890255ee9a.jpg
РИА Новости

Путин рассказал о планах по укреплению всех видов войск

00:14 10.05.2020 (обновлено: 11:10 10.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин поздравил выпускников военных вузов и академий с Днём Победы
Президент РФ В. Путин поздравил выпускников военных вузов и академий с Днём Победы
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Россия при любых обстоятельствах реализует планы по перевооружению, заявил Владимир Путин во время поздравления выпускников военных вузов и академий Минобороны с Днем Победы, а также с завершением учебы.

"Будем и дальше развивать, совершенствовать Вооруженные Силы. <...> Реализуем намеченные планы по укреплению всех видов и родов войск, по оснащению их передовым оружием и техникой, в том числе стратегическими, не имеющими до сих пор аналогов в мире высокоточными и гиперзвуковыми системами, беспилотными и автоматизированными ударными комплексами", — говорится в обращении главы государства, опубликованном на сайте Кремля.

По словам президента, уроки Великой Отечественной и вся история страны учат нас, что российская армия должна быть сильной, способной ответить на любые вызовы и угрозы, надежно обеспечить суверенитет и национальные интересы страны, безопасность и мирную жизнь граждан.
"Наш офицерский корпус всегда гордился исторической преемственностью многих поколений защитников Отечества. Легендарные традиции российского воинства были и остаются источником духовной твердости и силы нашей армии", — добавил он.
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Президент назвал большой честью и ответственностью начинать отсчет своей будущей службы 9 мая, когда Россия и весь мир отмечают 75-летие Великой Победы. Он выразил уверенность, что офицеры будут профессионально и достойно участвовать в решении масштабных задач, эффективно применять полученные в вузах и академиях знания и навыки в процессе оперативной и боевой подготовки, в освоении современного вооружения и техники.
"И конечно, самое серьезное внимание уделите обучению своих подчиненных, воспитанию их в духе патриотизма, ответственности, уставной дисциплины", — подытожил Путин.
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