Путин рассказал о планах по укреплению всех видов войск

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Россия при любых обстоятельствах реализует планы по перевооружению, заявил Владимир Путин во время поздравления выпускников военных вузов и академий Минобороны с Днем Победы, а также с завершением учебы.
"Будем и дальше развивать, совершенствовать Вооруженные Силы. <...> Реализуем намеченные планы по укреплению всех видов и родов войск, по оснащению их передовым оружием и техникой, в том числе стратегическими, не имеющими до сих пор аналогов в мире высокоточными и гиперзвуковыми системами, беспилотными и автоматизированными ударными комплексами", — говорится в обращении главы государства, опубликованном на сайте Кремля.
По словам президента, уроки Великой Отечественной и вся история страны учат нас, что российская армия должна быть сильной, способной ответить на любые вызовы и угрозы, надежно обеспечить суверенитет и национальные интересы страны, безопасность и мирную жизнь граждан.
"Наш офицерский корпус всегда гордился исторической преемственностью многих поколений защитников Отечества. Легендарные традиции российского воинства были и остаются источником духовной твердости и силы нашей армии", — добавил он.
Президент назвал большой честью и ответственностью начинать отсчет своей будущей службы 9 мая, когда Россия и весь мир отмечают 75-летие Великой Победы. Он выразил уверенность, что офицеры будут профессионально и достойно участвовать в решении масштабных задач, эффективно применять полученные в вузах и академиях знания и навыки в процессе оперативной и боевой подготовки, в освоении современного вооружения и техники.
"И конечно, самое серьезное внимание уделите обучению своих подчиненных, воспитанию их в духе патриотизма, ответственности, уставной дисциплины", — подытожил Путин.